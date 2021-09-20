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20 сентября 2021

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30 августа 2021

Армения выставляет на продажу более половины драгоценностей из госрезерва

Сегодня
Новости
Правительство Республики Армения 24 сентября одобрило продажу путем публичных аукционов наиболее неликвидных ценностей, хранящихся в Государственном казначействе драгоценных металлов и камней Министерства финансов Армении, сообщает информационное агентство АрмИнфо. Аукционы пройдут в 2022-2024 годах. 
Покупателям будут предложены алмазы, бриллианты, золото, изумруды и ювелирные изделия рыночной стоимостью в 1,533 млрд драмов (более 3 млн долларов США). Общая стоимость ценностей государственного резерва в государственной казне на 1 января 2021 года составила около 2 млрд 156 млн драмов (примерно 4,4 млн долларов США).
Для повышения эффективности управления государственными резервами Министерство финансов Республики Армения приняло подход, согласно которому в государственных резервах должны храниться только высоколиквидные слитки, предметы, представляющие высокую художественную ценность из драгоценных металлов и драгоценных камней, что стало основой для выработки плана по отчуждению неликвидных предметов из государственных резервов, говорится в сообщении АрмИнфо.
Аукционы в первую очередь будут проводиться «классическим» путем (с постепенным повышением стартовых цен), а затем – «голландским» способом (с понижением стартовых цен).

Владимир Малахов, Rough&Polished

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