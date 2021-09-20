Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
Вчера
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Армения выставляет на продажу более половины драгоценностей из госрезерва
Покупателям будут предложены алмазы, бриллианты, золото, изумруды и ювелирные изделия рыночной стоимостью в 1,533 млрд драмов (более 3 млн долларов США). Общая стоимость ценностей государственного резерва в государственной казне на 1 января 2021 года составила около 2 млрд 156 млн драмов (примерно 4,4 млн долларов США).
Для повышения эффективности управления государственными резервами Министерство финансов Республики Армения приняло подход, согласно которому в государственных резервах должны храниться только высоколиквидные слитки, предметы, представляющие высокую художественную ценность из драгоценных металлов и драгоценных камней, что стало основой для выработки плана по отчуждению неликвидных предметов из государственных резервов, говорится в сообщении АрмИнфо.
Аукционы в первую очередь будут проводиться «классическим» путем (с постепенным повышением стартовых цен), а затем – «голландским» способом (с понижением стартовых цен).
Владимир Малахов, Rough&Polished