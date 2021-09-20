Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
Сегодня
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Minjar Gold Pty Ltd ждет предложения о приобретении 100-процентной доли в проекте «Золотой дракон»
Среди главных аспектов проекта «Золотой дракон»: обширный земельный участок площадью 452 км2; ресурсы золота по JORC на данном участке составляют 19,2 млн т руды при содержании золота 1,5 г/т или 945 тыс. унций; значительная существующая инфраструктура, включая обычную мельницу мощностью 800 тыс. тонн руды в год и цикл выщелачивания; в прошлом производство золота здесь составляло 175 тыс. унций в период с 2013 по 2019 год (когда территория находилась в собственности компании Minjar Gold) до того момента, когда производство там было переведено на техническое обслуживание; возможности расширения участков добычи вблизи карьера определены с учетом потенциала свежей породы под существующими карьерами для обеспечения критической массы с целью возобновления добычи; стратегическое расположение в проверенном центре добычи золота с множеством близлежащих добывающих рудников и передовыми геологоразведочными проектами.
Проект «Поиск месторождений» включает в себя комплекс земельных участков площадью 254 км2, который продемонстрировал перспективность в плане добычи никеля, но на сегодняшний день геологоразведочные работы там проведены в ограниченном масштабе.
Кроме того, в заявлении компании говорится, что информационный меморандум и технический анализ, проведенный независимой стороной, вместе с доступом к хранилищу электронных данных будут открыты квалифицированным заинтересованным сторонам после заключения соглашения о конфиденциальности.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished