Minjar Gold Pty Ltd ждет предложения о приобретении 100-процентной доли в проекте «Золотой дракон»

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Австралийская горнодобывающая компания Minjar Gold Pty Ltd объявила, что она ждет предложения по приобретению в полное владение земельных участков в рамках проекта по добыче золота «Золотой дракон» (Golden Dragon) и/или соседнего проекта «Поиск месторождений» (Fields Find) вместе с активами. Активы расположены в 350 км к северо-востоку от Перта в перспективных округах штата Западная Австралия - Средне-Западном (Mid West) и Гаскойне (Gascoyne).

Среди главных аспектов проекта «Золотой дракон»: обширный земельный участок площадью 452 км2; ресурсы золота по JORC на данном участке составляют 19,2 млн т руды при содержании золота 1,5 г/т или 945 тыс. унций; значительная существующая инфраструктура, включая обычную мельницу мощностью 800 тыс. тонн руды в год и цикл выщелачивания; в прошлом производство золота здесь составляло 175 тыс. унций в период с 2013 по 2019 год (когда территория находилась в собственности компании Minjar Gold) до того момента, когда производство там было переведено на техническое обслуживание; возможности расширения участков добычи вблизи карьера определены с учетом потенциала свежей породы под существующими карьерами для обеспечения критической массы с целью возобновления добычи; стратегическое расположение в проверенном центре добычи золота с множеством близлежащих добывающих рудников и передовыми геологоразведочными проектами.

Проект «Поиск месторождений» включает в себя комплекс земельных участков площадью 254 км2, который продемонстрировал перспективность в плане добычи никеля, но на сегодняшний день геологоразведочные работы там проведены в ограниченном масштабе.

Кроме того, в заявлении компании говорится, что информационный меморандум и технический анализ, проведенный независимой стороной, вместе с доступом к хранилищу электронных данных будут открыты квалифицированным заинтересованным сторонам после заключения соглашения о конфиденциальности.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





