Рекордный тендер TAGS в Дубае пройдет с 6 по 12 октября

Сегодня Новости

Рекордный тендер по продаже алмазов Trans Atlantic Gems (TAGS) пройдет на Дубайской алмазной бирже с 6 по 12 октября 2021 года, говорится в сообщении компании.

TAGS предложит рынку особый камень весом 118,58 карата из Южной Африки, который будет представлен на этом тендере. Это самый ценный алмаз, который будет продаваться через Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) и Дубайскую алмазную биржу (Dubai Diamond Exchange, DDE).

Компания также представит свой регулярный ассортимент высококачественных южноафриканских и ангольских алмазов от 10 до +/-15 каратов, а также выбор исключительно крупных камней весом свыше 10 каратов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





