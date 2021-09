Mountain Province Diamonds объявила о назначении нового директора

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о назначении Дэна Джонсона (Dan Johnson) в совет директоров компании.

Опыт Джонсона, признанного лидера в горнодобывающей отрасли, простирается от проектирования, строительства и эксплуатации шахт до финансов и корпоративного управления.

Джонсон имеет большой опыт работы с алмазами и опыт разработки северных месторождений. Он был генеральным директором алмазного рудника Экати (Ekati) компании BHP во время разработки и строительства, генеральным директором/президентом Diamond Fields International и вице-президентом Tahera Diamonds по разработке и эксплуатации алмазного рудника Иерихон (Jericho) в Нунавуте.

В настоящее время Джонсон является директором JDS Energy and Mining Inc., где, среди прочих достижений, он руководит технико-экономическим обоснованием и разработкой проекта для Гачо Куэй (Gahcho Kué).



Алекс Шишло для Rough&Polished