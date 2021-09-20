Эксклюзив
Надо упорно трудиться – и успех придет
Эдуард Уткин – генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России», эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням - рассказал «R&P» о том, как внедряется система ГИИС ДМДК, а также о последних событиях и настроениях в ювелирной...
Сегодня
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Mountain Province Diamonds объявила о назначении нового директора
Опыт Джонсона, признанного лидера в горнодобывающей отрасли, простирается от проектирования, строительства и эксплуатации шахт до финансов и корпоративного управления.
Джонсон имеет большой опыт работы с алмазами и опыт разработки северных месторождений. Он был генеральным директором алмазного рудника Экати (Ekati) компании BHP во время разработки и строительства, генеральным директором/президентом Diamond Fields International и вице-президентом Tahera Diamonds по разработке и эксплуатации алмазного рудника Иерихон (Jericho) в Нунавуте.
В настоящее время Джонсон является директором JDS Energy and Mining Inc., где, среди прочих достижений, он руководит технико-экономическим обоснованием и разработкой проекта для Гачо Куэй (Gahcho Kué).
Алекс Шишло для Rough&Polished