Эксклюзив
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
CIBJO выпустила специальный доклад по драгоценным металлам
Доклад, подготовленный комиссией по драгоценным металлам CIBJO во главе с Хью Дэниелем (Huw Daniel), содержит годовой обзор рынков золота, платины, палладия и серебра.
«Во многих отношениях пандемия просто подчеркнула ту роль, которую эти металлы всегда играли в обеспечении безопасного убежища для инвесторов. Тем не менее мы также видим новые тенденции, возникающие в новых областях применения, с новыми ювелирными сплавами из золота и платины, которые расширяют границы дизайна, гарантируя, что их драгоценное очарование будет продолжать захватывать глаза и сердца нового поколения потребителей», - отмечает Дэниел.
В целом на всех четырех рынках драгоценных металлов наблюдались устойчивые продажи, при этом цены оттолкнулись вверх от минимумов, на которых они оставались во время дестабилизирующих потрясений 2020 года.
Очевидным фактором создания устойчивых рыночных условий стало энергичное восстановление спроса на ювелирные изделия, а также инновации в разработке новых продуктов и грамотное использование маркетинга в социальных сетях.
Результатом этих инноваций в Китае, пишет Дэниел, «стало оживление продаж чистого золота (с пробой 23 и 24 карата) за счет 18-каратного золота, поскольку новые уровни твердости этого металла позволяют внедрять инновации в дизайн на этих более привлекательных уровнях его чистоты».
Алекс Шишло для Rough&Polished