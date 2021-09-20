CIBJO выпустила специальный доклад по драгоценным металлам

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Менее чем за шесть недель до открытия 1 ноября 2021 года конгресса Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO 2021 года опубликован третий из специальных докладов комиссий CIBJO этого года.

Доклад, подготовленный комиссией по драгоценным металлам CIBJO во главе с Хью Дэниелем (Huw Daniel), содержит годовой обзор рынков золота, платины, палладия и серебра.

«Во многих отношениях пандемия просто подчеркнула ту роль, которую эти металлы всегда играли в обеспечении безопасного убежища для инвесторов. Тем не менее мы также видим новые тенденции, возникающие в новых областях применения, с новыми ювелирными сплавами из золота и платины, которые расширяют границы дизайна, гарантируя, что их драгоценное очарование будет продолжать захватывать глаза и сердца нового поколения потребителей», - отмечает Дэниел.

В целом на всех четырех рынках драгоценных металлов наблюдались устойчивые продажи, при этом цены оттолкнулись вверх от минимумов, на которых они оставались во время дестабилизирующих потрясений 2020 года.

Очевидным фактором создания устойчивых рыночных условий стало энергичное восстановление спроса на ювелирные изделия, а также инновации в разработке новых продуктов и грамотное использование маркетинга в социальных сетях.

Результатом этих инноваций в Китае, пишет Дэниел, «стало оживление продаж чистого золота (с пробой 23 и 24 карата) за счет 18-каратного золота, поскольку новые уровни твердости этого металла позволяют внедрять инновации в дизайн на этих более привлекательных уровнях его чистоты».



Алекс Шишло для Rough&Polished





