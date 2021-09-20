iTraceiT поможет алмазной и ювелирной промышленности стать более прозрачной

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iTraceiT, новый и независимый поставщик технологий и услуг, вскоре запустит надежное и удобное в использовании решение для отслеживания для алмазной и ювелирной промышленности. Это удобный и абсолютно безопасный инструмент для полной аутентификации бриллиантов любых размеров.

Для этого iTraceiT создала уникальный QR-код, который записывает, хранит и отображает все процессы, выполняемые с любым драгоценным камнем, от месторождения до пальца, отслеживая каждое действие.

Любой тип данных может быть легко включен в этот цифровой QR-код в дополнение к информации, собранной по умолчанию, включая геолокацию, устройство, дату и время или другие вложения. Можно даже выделить и интегрировать пользовательские поля данных.

«Мы считаем, что теперь у нас есть решение, которое может поддержать вся отрасль: система, которая объединяет все этапы алмазопровода, позволяя конечному потребителю чувствовать себя уверенно и комфортно в отношении своей покупки», - говорит Фредерик Дегриз (Frederik Degryse), недавно назначенный генеральным директором iTraceiT.



Алекс Шишло для Rough&Polished





