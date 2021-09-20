Эксклюзив
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
iTraceiT поможет алмазной и ювелирной промышленности стать более прозрачной
Для этого iTraceiT создала уникальный QR-код, который записывает, хранит и отображает все процессы, выполняемые с любым драгоценным камнем, от месторождения до пальца, отслеживая каждое действие.
Любой тип данных может быть легко включен в этот цифровой QR-код в дополнение к информации, собранной по умолчанию, включая геолокацию, устройство, дату и время или другие вложения. Можно даже выделить и интегрировать пользовательские поля данных.
«Мы считаем, что теперь у нас есть решение, которое может поддержать вся отрасль: система, которая объединяет все этапы алмазопровода, позволяя конечному потребителю чувствовать себя уверенно и комфортно в отношении своей покупки», - говорит Фредерик Дегриз (Frederik Degryse), недавно назначенный генеральным директором iTraceiT.
Алекс Шишло для Rough&Polished