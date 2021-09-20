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23 августа 2021
Китайская алмазодобывающая компания извинилась перед старостой Маранге
Африканский обычай требует, чтобы компания, начинающая свою деятельность в сельской местности Зимбабве, сначала нанесла визит вежливости традиционному лидеру.
«Мы хотели бы извиниться перед старостой Чиадзва за то, что мы не нанесли визит вежливости, когда мы вернулись на рудник в его районе, - приводит Интернет-портал New Zimbabwe.com слова менеджера отдела кадров Anjin Investment Амона Мхланги (Amon Mhlanga). - Нам очень жаль, и мы признаем свою ошибку. Мы не соблюли протокол, не посетив старосту и не сообщив ему о нашем присутствии в его районе».
Как сообщается, Мхланга постарался объяснить сельским жителям, что компания больше не причастна к нарушениям прав человека.
В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin Investment и нескольким другим компаниям работать в Маранге за то, что они якобы не перечисляли доходы от алмазов в казну. Anjin Investment работала в этом районе с 2006 года. Это привело к созданию государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC).
Однако новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила Anjin Investment вернуться в Маранге в 2019 году. Президент Зимбабве, пришедший к власти в 2017 году при поддержке вооруженных сил, сказал, что решение Хараре от 2016 года о вытеснении аллювиальных алмазодобывающих компаний негативно сказывалось на добыче алмазов в течение четырех лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished