Catoca отрицает загрязнение рек ДРК, в результате которого погибли 12 человек

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Компания Sociedade Mineira de Catoca, которая производит 75% алмазов Анголы, отрицает утечку тяжелых металлов из своего рудника в северной части страны.

По сообщениям СМИ, утечка тяжелых металлов произошла с рудника Катока (Catoca) и вызвала «беспрецедентную экологическую катастрофу» в реках Демократической Республики Конго, в результате которой погибли 12 человек и 4 400 человек заболели.

В заявлении компании Catoca говорится, что она осуществит исследовательскую экспедицию вдоль реки Чикапа до границы с Демократической Республикой Конго, где будет собирать образцы в различных точках.

«Цель состоит в том, чтобы доказать с помощью лабораторных данных, что никакие тяжелые металлы не просочились в реку Чикапа и прилегающие районы, что могло бы привести к гибели людей в результате инцидента 24 июля с трубой дренажной системы хвостохранилища», - говорится в заявлении.

«Цель этой экспедиции ... провести мониторинг на месте вдоль русла реки Чикапа и определить качество воды ... Результаты этой экспедиции будут направлены на опровержение обвинений, выдвинутых Демократической Республикой Конго, в которых указывается, что разлив привел к человеческим жертвам в этой соседней стране», - отмечается в нем далее.

Глава компании по охране труда и окружающей среде Сабино Кокейя (Sabino Coqueia) сказал, что Catoca не сбрасывала токсичные продукты в реку Чикапа и прилегающие районы, поскольку компания не использует химические продукты в своем производственном процессе.

«Мы отвергаем все обвинения, однако в рамках нашей социальной ответственности и в силу нашей твердой приверженности делу сохранения окружающей среды мы решили создать многопрофильную команду, в которую вошли бы представители министерств, университетов, провинциальных управлений, неправительственных организаций и независимых лабораторий, которые проведут эту экспедицию, и очень скоро мы сделаем публичное представление ее результатов», - сказал Кокейя.

Правительство ДРК ранее заявляло, что будет добиваться возмещения ущерба в соответствии с принципом «платит загрязнитель».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





