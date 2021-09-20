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23 августа 2021
Землетрясение остановило работу на золотом руднике в австралийском штате Виктория
Предприятие Вудс-Пойнт, расположенное в 60 км к югу от предполагаемого эпицентра, сообщило о значительных сотрясениях в своем расположении во время землетрясения. В тот момент девять рабочих находились под землей, но никто из персонала не пострадал, компания сообщила информацию по каждому человеку, и в настоящее время все вернулись на поверхность. White Rock Minerals сообщила об отсутствии видимых повреждений на месторождении Вудс-Пойнт, и в настоящее время она соблюдает протоколы аварийного реагирования. Компания также разработала план проверки площадки и подземной инфраструктуры.
White Rock Minerals заявила, что она не планирует немедленно вернуться к подземным работам, пока афтершоки не утихнут. Компания также будет ждать, пока целостность объекта не будет подтверждена и пока инспекция объектов не подтвердит отсутствие повреждений.
Надо понимать, что колебания земли ощущались по всему штату Виктория, в Канберре и некоторых частях Нового Южного Уэльса. Представитель Совета по полезным ископаемым Австралии (Minerals Council of Australia) заявил, что на рудниках в штате Виктория после землетрясения не было зарегистрировано никаких повреждений инфраструктуры и травм среди людей.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished