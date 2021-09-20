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Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
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23 августа 2021
Всемирный алмазный совет запустил обновленную расширенную Систему гарантий
«Мы посчитали это подходящей возможностью для запуска обновленной Системы гарантий. Это отражает наше видение алмазной промышленности, которая не только свободна от конфликтов, но и своими действиями также способствует безопасной и надежной рабочей среде, равным возможностям и надлежащему управлению», - сказал президент WDC Эдвард Ашер (Edward Asscher).
Как и первоначальная SoW, введенная 18 лет назад, обновленная система требует, чтобы все продавцы необработанных алмазов, бриллиантов и ювелирных изделий, содержащих бриллианты, включали заявление в счетах-фактурах B2B и других документах по сделкам, таким, как передача товаров на консигнацию, с указанием, что продаваемые товары соответствуют Сертификационной схеме Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS) и, таким образом, стандарту Кимберлийского процесса о бесконфликтности.
Отличие от первоначального варианта SoW заключается в том, что пересмотренное гарантийное заявление дополнительно включает в себя обязательство о том, что продавцы будут придерживаться обновленных Руководящих принципов SoW, которые прямо поддерживают общепризнанные принципы прав человека и трудовых прав, борьбы с коррупцией и отмыванием денег.
Критически важным новым элементом расширенной SoW является то, что все пользователи должны будут зарегистрироваться на специально созданном вебсайте https://www.wdcsow.org и один раз в год проходить онлайн-оценку, чтобы оценить свое соответствие Руководящим принципам SoW.
Чтобы обеспечить плавный переход от первоначальной к обновленной SoW, вводится переходный период, в течение которого компании смогут решать, принимать ли старые гарантии от своих клиентов – в течение трех лет по сырым алмазам и пяти – по всем остальным категориям.
Алекс Шишло для Rough&Polished