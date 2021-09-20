Спасательный круг для мелких старателей, добывающих хром в Зимбабве

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Zimbabwe Zhongxin Smelting Company, совместное предприятие китайской фирмы и Сил обороны Зимбабве (Zimbabwe Defence Forces), строит плавильный завод в провинции Масвинго стоимостью 60 млн долларов США.

Газета The Herald сообщает, что тысячи мелких горняков, добывающих хром в районе поселения Машава (Mashava) и вокруг него получат в связи с этим выгоду, поскольку им приходится ездить в далеко расположенный город Квекве, чтобы выплавить хром.

«Мы как провинция рады этим инвестициям китайской фирмы и Сил обороны Зимбабве, поскольку они улучшат работу тысяч мелких старателей, добывающих хром в провинции Масвинго, - сказал, согласно газете, государственный министр по делам провинции Масвинго и делегированию полномочий Эзра Чадзамира (Ezra Chadzamira). - Наши мелкие старатели будут иметь близкий доступ к рынку для своих ресурсов, что в свою очередь окажет воздействие на провинциальную экономику».

Первая фаза строительного проекта будет завершена в конце года.

По крайней мере, 30 млн долларов будут направлены на проект в рамках первой фазы, в то время как вторая фаза потребует такой же суммы.

Планируемая мощность завода - 50 000 тонн феррохрома в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





