Botswana Diamonds завершила бурение девяти скважин на проекте Торни Ривер

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Botswana Diamonds завершила свою программу бурения девяти скважин на участке Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

В сообщении компании об этом говорится, что цель бурения скважин заключалась в том, чтобы увидеть, являются ли два выхода кимберлита одним сплошным рудным телом, что увеличило бы общие ресурсы и улучшило коммерческие перспективы проекта.

Botswana Diamonds заявила, что одна скважина пересекла 19,1 метра кимберлитового пласта, что на сегодняшний день является самым большим показателем по толщине пересечения для всех трех программ бурения.

Еще одна скважина пересекла кимберлитовую зону толщиной 13,5 м.

Botswana Diamonds сообщила, что эти два пересечения обнаружены на простирании кимберлита Ривер Блоу (River Blow) в направлении к кимберлиту Икстеншен Блоу (Extension Blow).

Среднее пересечение кимберлитовой зоны составляло от 1,5 до 5 метров.

«Это отличный набор результатов, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Два выхода кимберлита, как мы и надеялись, связаны, увеличивая ресурс. Особенно интересны два самых мощных по толщине пересечения вблизи Ривер Блоу. Учитывая эти результаты, мы сейчас изучаем коммерческие варианты добычи».

Согласно компании, сейчас началась работа по созданию модели комбинированных выходов кимберлита для оценки потенциальных ресурсов с планами возможной добычи открытым способом.

Рядом с районом текущих работ были определены две новые дополнительные цели.

В сообщении также говорится, что это тоже могут быть выходы кимберлита и здесь будут пробурены скважины.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





