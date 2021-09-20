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23 августа 2021
Дубайский центр биржевых товаров объявил послов Системы гарантий Всемирного алмазного совета
В качестве послов представители DMCC будут нести ответственность за ознакомление нынешних и будущих членов Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) с Системой гарантий.
В связи с этим DDE проведет онлайн серию информационных сессий и кампаний для своей растущей членской базы, насчитывающей более 1 000 компаний и организаций. Во время сентябрьского заседания правление DDE согласилось незамедлительно включить новую Систему гарантий в устав DDE.
Ахмед бин Сулайем, комментируя это событие, сказал: «От становления центром операций Кимберлийского процесса в ОАЭ до соблюдения самых высоких стандартов в каждом алмазном тендере на DDE мы всегда демонстрировали полную приверженность этой важной инициативе, которая включает в себя требование ко всем членам DDE проходить ежегодную самооценку, чтобы подтвердить соответствие новой Системе гарантий Всемирного алмазного совета».
Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета, отметил: «Алмазные центры делают все возможное для гарантии того, что алмазы и бриллианты, продаваемые в них, приобретены из законных источников и в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций и национальными законами стран».
С 2003 года, когда ОАЭ стали участником Кимберлийского процесса, DMCC обеспечил эффективную работу цепочки поставок алмазов из прозрачного и безопасного центра. Как единственная арабская страна-член Кимберлийского процесса, ОАЭ привержены упорядочению торговли алмазами в соответствии с мировыми стандартами, защищая при этом легитимность всей алмазной отрасли.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished