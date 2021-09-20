Дубайский центр биржевых товаров объявил послов Системы гарантий Всемирного алмазного совета

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) объявил, что его председатель совета директоров и главный исполнительный директор Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) и его специальный советник по драгоценным камням д-р Мартин Лик (Martin Leake) были назначены послами обновленной Системы гарантий (System of Warranties, SoW) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) после ее запуска в действие 21 сентября 2021 года.

В качестве послов представители DMCC будут нести ответственность за ознакомление нынешних и будущих членов Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) с Системой гарантий.

В связи с этим DDE проведет онлайн серию информационных сессий и кампаний для своей растущей членской базы, насчитывающей более 1 000 компаний и организаций. Во время сентябрьского заседания правление DDE согласилось незамедлительно включить новую Систему гарантий в устав DDE.

Ахмед бин Сулайем, комментируя это событие, сказал: «От становления центром операций Кимберлийского процесса в ОАЭ до соблюдения самых высоких стандартов в каждом алмазном тендере на DDE мы всегда демонстрировали полную приверженность этой важной инициативе, которая включает в себя требование ко всем членам DDE проходить ежегодную самооценку, чтобы подтвердить соответствие новой Системе гарантий Всемирного алмазного совета».

Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета, отметил: «Алмазные центры делают все возможное для гарантии того, что алмазы и бриллианты, продаваемые в них, приобретены из законных источников и в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций и национальными законами стран».

С 2003 года, когда ОАЭ стали участником Кимберлийского процесса, DMCC обеспечил эффективную работу цепочки поставок алмазов из прозрачного и безопасного центра. Как единственная арабская страна-член Кимберлийского процесса, ОАЭ привержены упорядочению торговли алмазами в соответствии с мировыми стандартами, защищая при этом легитимность всей алмазной отрасли.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





