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23 августа 2021
Падение цен на металлы платиновой группы из-за стагнации автомобильного производства
Платина и родственные ей металлы, палладий и родий, которые используются в каталитических нейтрализаторах, уменьшающих загрязнение атмосферы, в последние недели резко упали в цене, поскольку автопроизводители закрывают заводы и снижают объем производства.
Падение цен резко контрастирует с бумом в начале пандемии, который был вызван нехваткой предложения и надеждами на восстановление экономики, опирающееся на стимулирование.
Родий, самый дорогой драгоценный металл, пострадал больше всего, поскольку спрос на него почти полностью обеспечивается автомобильным сектором. Палладий в этом плане не сильно отстает от родия: на этой неделе цена на него упала до 2 000 долларов США за унцию - впервые с июля 2020 года.
Платина тем временем продемонстрировала менее резкое падение - отчасти из-за спроса со стороны инвесторов и производителей ювелирных изделий. Этот металл также чаще используется в тяжелых транспортных средствах, производство которых пострадало не так сильно. Тем не менее цена на платину снизилась более чем на 15% за последние три месяца, достигнув самого низкого уровня с ноября прошлого года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished