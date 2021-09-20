Силы безопасности Зимбабве арестовали 72 нелегальных алмазодобытчика

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Полиция Зимбабве и Национальная армия Зимбабве арестовали по меньшей мере 72 нелегальных алмазодобытчика в рамках совместной операции по выдворению сотен старателей, вторгшихся во владение Чарльзвуд (Charleswood) в районе Чиманимани (Chimanimani) в поисках аллювиальных алмазов.

Интернет-издание Chat263 сообщило, что 6 сентября началось развертывание сил безопасности для выдворения нелегальных горняков, которые разбили лагерь на ферме Брайана Джерекетеса (Brian Jereketes), где были обнаружены алмазы.

Было конфисковано 16 автомобилей, участвовавших в незаконной деятельности.

«72 человека были арестованы в связи с незаконной добычей алмазов в Чарльзвуде в Чиманимани. Это произошло после алмазной лихорадки вслед за обнаружением аллювиальных алмазов в этом районе 14 августа», - заявил заместитель представителя полиции провинции Маникаленд Вайзмен Чиниока (Wisemen Chinyoka).

По его словам, 49 арестованных были приговорены к выплате штрафов, а другие предстали перед судом по различным обвинениям.

Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) уже создала производства в этом районе в партнерстве с ALROSA Zimbabwe.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





