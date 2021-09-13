Из голубой глубины: на аукционе Christie’s у покупателей будет шанс побороться за часы Rolex Deep Sea Special № 1

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30 сентября 1953 года этот экспериментальный экземпляр был прикреплен к корпусу батискафа «Триест», на котором Огюст Пиккар совершил свое первое глубоководное погружение на глубину 3 150 м. Корпус, оригинальный механизм и браслет часов находятся в превосходном рабочем состоянии.Аукцион редких часов Christie’s 8 ноября 2021 года в отеле Four Seasons Les Bergues в Женеве обещает стать знаковым событием, говорится в пресс-релизе, распространенном вчера аукционным домом. Среди сокровищ, выставленных на продажу, необычные и редкие часы, не только свидетель, но и участник события, которое по сей день олицетворяет человеческий дух приключений и приверженность превосходному и исключительному, которую всегда отстаивали в компании Rolex. Часы Rolex Experimental Deep Sea Special N°1, предлагаемые на аукцион Christie’s, лишь усиливают непреходящее очарование часовой марки, которая, всегда верная своему назначению, не только определяет время, но и выходит за его пределы.Экспериментальные прототипы, испытания которых проходили во время глубоководных погружений, являются наиболее редкими экземплярами среди всех моделей Rolex.Реми Гийемен (Rémi Guillemin), глава женевского часового департамента Christie’s: «Для ценителей и любителей коллекционных часов по всему миру появление на торгах подобного экземпляра сравнимо с появлением святого Грааля. Это совершенная вариация на основе знаменитой конструкции Oyster, которая впоследствии определила историю часов Rolex и всего бренда в целом».Считается, что c 1953 по 1960 годы было создано семь прототипов, из них на сегодняшний день известна судьба трех: выставляемые на продажу Deep Sea Special N°1 (погружение с батискафом «Триест» на глубину 3 150 м в 1953 году); Deep Sea Special №°3 (погружение на дно Марианской впадины на глубину 10 916 м в 1960 году); Deep Sea Special №°5, которые также участвовали в исследованиях в 1960 году, а в 2000 году выставлялись на торги Christie’s.