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23 августа 2021
Lucara представила в Нью-Йорке алмаз массой 1 175 каратов
Reuters сообщает, что камень, добытый на руднике Карове (Karowe) в Ботсване в июне прошлого года, будет выставлен в течение недели в отеле Whitby Hotel в центре Манхэттена.
Компания HB Antwerp, заключившая сделку с Lucara Diamond на поставку необработанных алмазов в августе прошлого года, еще не решила, будут ли из этого алмаза произведены бриллианты.
Фото: Lucara Diamond
«Мы занимаемся этим бизнесом уже много лет, довольно долгое время, и подобные вещи действительно вызывают у нас восхищение из-за огромных размеров», - сказал исполнительный директор HB Antwerp Одед Мансори (Oded Mansori).
Исполнительный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas) сообщила, что ее компания ожидает добыть больше исключительных алмазов размером более 1 000 каратов.
«Но в глобальном масштабе это все еще крайне редкое и необычное событие», - отметила она.
Алмаз весом 1 174,76 карата и размером 77x55x33 мм представляет собой драгоценный камень категории «cleavage» переменного качества со значительными областями высококачественного белого драгоценного материала. Он был извлечен из руды, добытой на участке EM/PK (S) южного крыла месторождения.
Это третий алмаз весом более 1 000 каратов, извлеченный в южной части кимберлита AK6 с 2015 года, включая алмазы «Севело» (Sewelô) массой 1 758 каратов и «Леседи Ла Рона» (Lesedi La Rona) массой 1 109 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished