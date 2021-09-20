Эксклюзив
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Эксклюзивные кольца с бриллиантами на аукционе Bruun Rasmussen
Кольцо с бриллиантом канареечно-желтого цвета оценивается в 750 тыс. - 1 млн датских крон, эксклюзивное кольцо «Пантера» ("Panthère") от Cartier - в 150 тыс. - 200 тыс.
Фото: Bruun Rasmussen
«Мы очень рады представить на этом аукционе два уникальных ювелирных изделия. Фантазийный бриллиант столь насыщенного желтого цвета можно найти очень редко. Кольцо «Пантера» от Cartier являет собой изысканное изделие ювелирного искусства. Это лучшее качество и дизайн из тех, что вы можете найти. Неудивительно, что Cartier называют «ювелиром королей и королем ювелиров», - сказала Катрин Миккельсен Серенсен (Katrin Mikkelsen Sørensen), глава международного ювелирного отдела аукционного дома.
Bruun Rasmussen - один из ведущих международных аукционных домов Скандинавии и один из старейших в Дании.
Алекс Шишло для Rough&Polished