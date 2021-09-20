Эксклюзивные кольца с бриллиантами на аукционе Bruun Rasmussen

Фото: Bruun Rasmussen

Кольцо с желтым бриллиантом весом не менее 6,49 карата выставлено 23 сентября на аукцион Bruun Rasmussen вместе с культовым кольцом c бриллиантами и изумрудами от Cartier.Кольцо с бриллиантом канареечно-желтого цвета оценивается в 750 тыс. - 1 млн датских крон, эксклюзивное кольцо «Пантера» ("Panthère") от Cartier - в 150 тыс. - 200 тыс.«Мы очень рады представить на этом аукционе два уникальных ювелирных изделия. Фантазийный бриллиант столь насыщенного желтого цвета можно найти очень редко. Кольцо «Пантера» от Cartier являет собой изысканное изделие ювелирного искусства. Это лучшее качество и дизайн из тех, что вы можете найти. Неудивительно, что Cartier называют «ювелиром королей и королем ювелиров», - сказала Катрин Миккельсен Серенсен (Katrin Mikkelsen Sørensen), глава международного ювелирного отдела аукционного дома.Bruun Rasmussen - один из ведущих международных аукционных домов Скандинавии и один из старейших в Дании.