Ethereal Green Diamond произвела самый большой в мире искусственный бриллиант

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Компания Ethereal Green Diamond - производитель и глобальный поставщик выращенных в лаборатории бриллиантов со штаб-квартирой в Индии. Она произвела самый крупный в мире сертифицированный искусственный бриллиант, названный «Свобода Индии», весом 14,60 карата, говорится в сообщении на портале jewellerynet.com.

«Свобода Индии» - это квадратный выращенный в лаборатории бриллиант изумрудной огранки цвета F и чистоты VS2. Согласно сообщению, это самый крупный бриллиант, полученный из алмаза, выращенного в лаборатории методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD). Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) сертифицировал камень, присвоив ему оценку «отлично».

Дхаирья Вирани (Dhairya Virani), директор Ethereal Green Diamond, в связи с этим сказал: «Технические проблемы обычно ограничивают размер и качество выращенных в лаборатории алмазов. Наше последнее достижение свидетельствует о наших сильных сторонах (в области выращенных в лаборатории алмазов) и нашей способности удовлетворить растущий спрос на крупные камни ювелирного качества».

Производитель выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов также выпускает ювелирные украшения с камнями ювелирного качества. Самые яркие экспонаты коллекции Ethereal Green Diamond включают в себя потрясающее обручальное кольцо в стиле «Сияние» (Halo) с большим центральным бриллиантом в окружении мелких камней, ожерелье с плавающими (танцующими) лабораторными бриллиантами в невидимой оправе, браслет «Вечность» (Eternity) из розового золота с лабораторными бриллиантами и серьги-гвоздики для повседневного ношения.

«Используя высокотехнологичное оборудование на нашем современном заводе, наши мастера неустанно работают над тем, чтобы алмазы выращивались с особой тщательностью, безопасностью и точностью», - заявили в компании.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





