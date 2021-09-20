Эксклюзив
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
20 сентября 2021
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Дэниел (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Ethereal Green Diamond произвела самый большой в мире искусственный бриллиант
«Свобода Индии» - это квадратный выращенный в лаборатории бриллиант изумрудной огранки цвета F и чистоты VS2. Согласно сообщению, это самый крупный бриллиант, полученный из алмаза, выращенного в лаборатории методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD). Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) сертифицировал камень, присвоив ему оценку «отлично».
Дхаирья Вирани (Dhairya Virani), директор Ethereal Green Diamond, в связи с этим сказал: «Технические проблемы обычно ограничивают размер и качество выращенных в лаборатории алмазов. Наше последнее достижение свидетельствует о наших сильных сторонах (в области выращенных в лаборатории алмазов) и нашей способности удовлетворить растущий спрос на крупные камни ювелирного качества».
Производитель выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов также выпускает ювелирные украшения с камнями ювелирного качества. Самые яркие экспонаты коллекции Ethereal Green Diamond включают в себя потрясающее обручальное кольцо в стиле «Сияние» (Halo) с большим центральным бриллиантом в окружении мелких камней, ожерелье с плавающими (танцующими) лабораторными бриллиантами в невидимой оправе, браслет «Вечность» (Eternity) из розового золота с лабораторными бриллиантами и серьги-гвоздики для повседневного ношения.
«Используя высокотехнологичное оборудование на нашем современном заводе, наши мастера неустанно работают над тем, чтобы алмазы выращивались с особой тщательностью, безопасностью и точностью», - заявили в компании.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished