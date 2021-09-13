В Китае набирает обороты криптовалюта, обеспеченная активами

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В прошлом бриллианты не были фаворитом китайских инвесторов, потому что они, как правило, теряют свою стоимость при перепродаже. Но благодаря появлению криптовалюты отношение к бриллиантам как к нежизнеспособному инвестиционному средству изменилось, говорится в сообщении Интернет-издания Jing Daily.

Исследование, проведенное исследовательской и консультационной фирмой Forrester Consulting, показало, что почти 40 процентов клиентов, которые платят криптовалютой, являются новыми клиентами. По мнению аналитиков, криптовалюты, обеспеченные активами, набирают обороты.

Кроме того, молодые и социально сознательные потребители выражают растущую озабоченность по поводу «кровавых алмазов». Этическое потребление в Китае стало тенденцией. Поэтому продавцы бриллиантов знают, что существует острая необходимость в разработке стратегий, которые повторно привлекают клиентов для лучшего их удержания.

Криптовалюты не только привлекают более молодые демографические группы, которым удобнее участвовать в цифровой экономике, но и создают более прозрачный, безопасный и справедливый алмазный рынок.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





