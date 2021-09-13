Эксклюзив
GOLDNET.MARKET: «Мы хотим, и работаем над тем, чтобы предоставить бизнесу возможность развивать массу разных направлений»
Сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Но год назад в России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET.MARKET - новый эффективный инструмент для работы...
Вчера
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово-технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
В Китае набирает обороты криптовалюта, обеспеченная активами
Исследование, проведенное исследовательской и консультационной фирмой Forrester Consulting, показало, что почти 40 процентов клиентов, которые платят криптовалютой, являются новыми клиентами. По мнению аналитиков, криптовалюты, обеспеченные активами, набирают обороты.
Кроме того, молодые и социально сознательные потребители выражают растущую озабоченность по поводу «кровавых алмазов». Этическое потребление в Китае стало тенденцией. Поэтому продавцы бриллиантов знают, что существует острая необходимость в разработке стратегий, которые повторно привлекают клиентов для лучшего их удержания.
Криптовалюты не только привлекают более молодые демографические группы, которым удобнее участвовать в цифровой экономике, но и создают более прозрачный, безопасный и справедливый алмазный рынок.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished