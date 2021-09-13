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23 августа 2021
В первом полугодии у BlueRock увеличились объемы производства, выросло содержание алмазов в руде на руднике Кареевлей и сократились убытки
Компания сообщила также о том, что в первом полугодии содержание алмазов составило 4,1 карата на сто тонн руды, что на 33% больше, чем в первом полугодии 2020 года - 3 карата на сто тонн руды, что было обусловлено подготовительными работами на месторождении, необходимыми для объединения участков KV1 и KV2 в один более крупный основной карьер, а это требовало ведения добычи на более высоких уровнях и около края трубки.
Согласно BlueRock, она понесла операционный убыток в размере 538 000 фунтов стерлингов при обороте в 2,8 млн фунтов стерлингов по сравнению с убытком в размере 1,5 млн фунтов стерлингов при обороте в 1,3 млн фунтов стерлингов в первой половине 2020 года.
Снижение операционного убытка было связано с увеличением выручки за счет значительно более высоких цен на алмазы, добываемые на руднике Кареевлей, повышения содержания алмазов в руде и увеличения объемов добычи, хотя следует отметить, что на 2020 год также повлияло закрытие рудника из-за пандемии коронавируса.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished