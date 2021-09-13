S&P изменило прогноз Ботсваны на «стабильный» по мере улучшения положения дел в алмазном секторе

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Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз Ботсваны с «негативного» на «стабильный» в связи с восстановлением экономики, поддерживаемым сильным алмазным сектором.

«Мы ожидаем, что экономика Ботсваны, зависящая от экспорта алмазов, вырастет на 8,5% в реальном выражении в 2021 году, поскольку алмазная промышленность восстанавливается после значительного спада, вызванного пандемией в 2020 году», - цитирует агентство Reuters сообщение S&P.

Ботсвана недавно пересмотрела свой экономический рост в сторону его повышения до 9,7% в 2021 году с предыдущего прогноза в 8,8% в феврале в результате более высоких продаж алмазов в сочетании с изменением показателей ВВП.

Ботсвана изменила свою базу расчета реального ВВП с 2006 года на 2016 год, чтобы повысить точность измерения экономического роста.

Ботсвана изменила базовый год для расчета ВВП с 2006-го на 2016-й с тем, чтобы повысить точность измерения экономического роста.

В результате этого изменения в прошлом году экономический спад составил 8,5% вместо первоначально заявленных 7,9%, в то время как номинальный ВВП сейчас снизился на 4,6% и составляет 15,5 млрд долларов.

В первой половине этого года продажи алмазного сырья Debswana выросли на 41% благодаря спросу со стороны основных рынков в США и Китае.

В 2020 году продажи алмазного сырья компании упали на 30% в результате пандемии COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





