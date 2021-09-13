8-12 ноября 2021 года в Москве пройдет пленарное заседание Кимберлийского процесса

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Российская Федерация, являясь председателем Кимберлийского процесса (КП), объявила о том, что следующее пленарное заседание КП состоится в Москве 8-12 ноября 2021 года в гибридном формате, включая онлайн- и личное участие тех, кто сможет посетить столицу России (с учетом национальных ограничений в отношении COVID-19 и правил карантина при въезде в страну).

Предлагаемый формат проведения пленарного заседания в 2021 году должен стать эффективным инструментом продолжения работы КП, несмотря на глобальные ограничения на проведение очных встреч, говорится в заявлении председателя КП для СМИ.

Повестка дня пленарного заседания будет посвящена доработке рабочих планов рабочих органов КП на 2021 год, а также общим вопросам, отраженным в приоритетных инициативах, продвигаемых под российским председательством, которые имеют большое значение для устойчивого развития мировой алмазной отрасли.

Во-первых, будет обсуждаться оцифровка сертификатов КП, сопровождающих каждую экспортно-импортную операцию с алмазным сырьем, что направлено на модернизацию в соответствии с текущими технологическими реалиями, особенно в сложных условиях запретов и ограничений из-за пандемии COVID-19. КП создаст основу для работы в этом направлении, а также будет открыт для сотрудничества в этой сфере с внешними организациями с тем, чтобы учиться на их опыте. Министерство финансов и Федеральная таможенная служба России завершают первый пилотный электронный обмен информацией с одним из ключевых торговых партнеров и вскоре будут готовы представить опыт цифрового обмена для всех членов КП в качестве передовой практики наряду с вкладами других участников КП, уже внедряющих цифровые решения.

«Мы планируем добиться прогресса в обсуждениях, связанных с возможностью изменения документов КП среди других способов максимально облегчить цифровизацию в рамках Рабочей группы алмазных экспертов и ее Специальной группы по цифровизации, созданной совместно с Россией и другими организациями для тех, кто хочет двигаться вперед в этом вопросе», - говорится в заявлении.

В то же время из-за отсутствия глобальной цифровой платформы КП для обмена информацией и сложности поиска универсального технологического решения цифровизация будет гибкой для всех стран, которые в настоящее время принимают предложенный подход на двусторонней основе.

Во-вторых, страна-председатель считает важным для будущего развития КП, чтобы участники этой организации поддержали проект декларации о так называемых «Принципах ответственного поиска алмазов» в качестве передовой практики отрасли. Большинство участников и наблюдателей положительно откликнулись на декларацию, разработанную двумя крупнейшими алмазодобывающими странами - Россией, председателем КП, и Ботсваной, заместителем председателя КП.

Еще одна ключевая тема - ситуация в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Ожидается, что КП направит экспертную миссию в ЦАР для оценки эффективности механизма пост-верификации 2019 года и соответствия отдельных регионов ЦАР минимальным требованиям Сертификационной схемы КП (ССКП).

«КП также рассмотрит заявки новых стран на присоединение к ССКП. Пандемия вынудила нас отложить командировки и, как следствие, приостановить оценку новых стран, желающих присоединиться к ССКП. Тем не менее, по мере того как ситуация с пандемией в определенной степени «нормализовалась», КП удалось организовать миссии экспертов в Катар и Кыргызскую Республику, и он планирует применить тот же подход к заявлению Мозамбика. Специальный комитет по председательству и участию, а также пленарное заседание рассмотрят соответствующие отчеты экспертных миссий», - отмечается в заявлении.

Россия также продолжит упорно работать с партнерами КП для достижения консенсуса по выбору места расположения будущего постоянного Секретариата КП, что позволит оптимизировать работу рабочих органов КП и обеспечить эффективные механизмы административной поддержки форума.

КП также необходимо выбрать нового заместителя председателя КП на 2022 год, который возглавит КП в 2023 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





