В августе экспорт бриллиантов из Индии увеличился на 68,64%, а импорт алмазного сырья вырос на 142,62%

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Согласно данным индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в августе 2021 года экспорт бриллиантов из Индии составил 2 051,88 млн долларов США, увеличившись на 68,64% по сравнению с 1 216,70 млн долларов в августе 2020 года.

Импорт бриллиантов составил 121,25 млн долларов, снизившись на 32,33% по сравнению с 179,19 млн долларов в августе 2020 года.

Импорт алмазного сырья в августе 2021 года составил 1 207, 19 млн долларов по сравнению с 497,51 долларов в августе 2020 года (рост на 142,65 процента).

С апреля 2021 года по август 2021 года экспорт бриллиантов составил 10 574,22 млн долларов, что на 168,60% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 936,82 млн долларов).

Импорт бриллиантов с апреля 2021 года по август 2021 года составил 588,91 млн долларов, снизившись на 13,81% по сравнению с $ 683,23 млн за аналогичный период прошлого года. С апреля 2021 года по август 2021 года импорт бриллиантов в зоне действия внутреннего тарифа составил 134,48 млн долларов США, показав рост на 111,98% по сравнению с 63,44 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Импорт бриллиантов в ОЭЗ с апреля 2021 года по август 2021 года составил 454,43 млн долларов, что на 26,68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (619,79 млн долларов).

Импорт алмазов на сумму 7 413,15 млн долларов в период с апреля 2021 года по август 2021 года вырос на 512,52 млн долларов по сравнению с импортом на уровне 1 210,26 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Импорта алмазов с апреля 2021 года по август 2021 года в натуральном выражении составил 68,786 млн каратов, увеличившись на 355,41% по сравнению с импортом в 15,104 млн каратов в предыдущем году.

Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за период с апреля 2021 года по август 2021 года на уровне 494,94 млн долларов показал рост на 287,46% по сравнению 127,74 млн долларов в тот же период прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





