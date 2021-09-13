Австралия впервые становится крупнейшим производителем золота в мире

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Австралия впервые стала крупнейшим производителем золота в мире, в последнее десятилетие играя вторую скрипку после Китая. В первой половине года Австралия добыла 157 тонн золота, опередив Китай на четыре тонны.

Подъем Австралии на первое место происходит на фоне рекордного периода для ее золотодобывающей отрасли, которая два года назад добыла рекордные 328 тонн желтого металла.

Китайские государственные горнодобывающие гиганты не славятся своей прозрачностью. Поэтому не ясно, почему в последнее время наблюдается отставание производства в самой густонаселенной стране мира.

Какой бы ни была причина, смена караула на вершине таблицы золотых медалей укрепляет статус Австралии как одной из доминирующих сил в горнодобывающей промышленности. Одно из самых известных месторождений золота в стране Мунгари (Mungari) входит в пятерку месторождений по всей стране, управляемых компанией Evolution Mining, которая быстро поднялась в табели о рангах и стала одной из крупнейших золотодобывающих компаний Австралии.

Исполнительный председатель Evolution Mining Джейк Кляйн (Jake Klein) сказал: «Австралия извлекает выгоду из очень высокой цены на золото. Это создало большой импульс в секторе и увеличило производство».

Несмотря возникшие во время коронавирусной пандемии проблемы, золотодобытчики в этот период разбогатели. Инвесторы традиционно рассматривали золото как убежище во время экономических потрясений, а также как средство защиты от инфляции. Но, несмотря на взлеты и падения, оно оказалось хорошей долгосрочной ставкой, опередив фондовые рынки.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





