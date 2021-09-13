Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
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Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
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Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
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16 августа 2021
Австралия впервые становится крупнейшим производителем золота в мире
Подъем Австралии на первое место происходит на фоне рекордного периода для ее золотодобывающей отрасли, которая два года назад добыла рекордные 328 тонн желтого металла.
Китайские государственные горнодобывающие гиганты не славятся своей прозрачностью. Поэтому не ясно, почему в последнее время наблюдается отставание производства в самой густонаселенной стране мира.
Какой бы ни была причина, смена караула на вершине таблицы золотых медалей укрепляет статус Австралии как одной из доминирующих сил в горнодобывающей промышленности. Одно из самых известных месторождений золота в стране Мунгари (Mungari) входит в пятерку месторождений по всей стране, управляемых компанией Evolution Mining, которая быстро поднялась в табели о рангах и стала одной из крупнейших золотодобывающих компаний Австралии.
Исполнительный председатель Evolution Mining Джейк Кляйн (Jake Klein) сказал: «Австралия извлекает выгоду из очень высокой цены на золото. Это создало большой импульс в секторе и увеличило производство».
Несмотря возникшие во время коронавирусной пандемии проблемы, золотодобытчики в этот период разбогатели. Инвесторы традиционно рассматривали золото как убежище во время экономических потрясений, а также как средство защиты от инфляции. Но, несмотря на взлеты и падения, оно оказалось хорошей долгосрочной ставкой, опередив фондовые рынки.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished