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23 августа 2021
Dubai IE продвигает продукцию ювелирного сектора на выставке JCK Las Vegas
Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), компании Ithra Dubai и Dubai Gold & Jewellery Group приняли участие в работе интегрированного павильона, созданного агентством Dubai Industries & Exports на выставке JCK Las Vegas, что отражает расширение сотрудничества между соответствующими организациями в Дубае для достижения стратегической цели позиционирования Дубая и ОАЭ в качестве глобального центра торговли золотом и ювелирными изделиями.
Инженер Саед Аль Авади (Saed Al Awadi), генеральный директор Dubai Industries & Exports, вместе с Ахмедом Бин Сулайемом (Ahmed Bin Sulayem), председателем совета директоров и главным исполнительным директором DMCC, возглавили команду высокопоставленных должностных лиц и бизнесменов из Дубая на выставке JCK Las Vegas в рамках поиска выхода на потенциальные зарубежные рынки.
Ахмед Бин Сулайем, комментируя это мероприятие, сказал: «DMCC является домом для ведущих алмазных и ювелирных фирм в регионе, и было приятно видеть многих наших членов на данном мероприятии в США. Понимание обстановки, обретение связей и обмен опытом в рамках выставки JCK Las Vegas в 2021 году, бесценны и, несомненно, ускорят претворение в жизнь нашей стратегии по превращению Дубая в ведущий мировой центр торговли драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями».
Эссам Галадари (Essam Galadari), генеральный директор Ithra Dubai, назвал JCK Las Vegas идеальной возможностью для привлечения новых инвестиций, трейдеров и инвесторов в Дубай. «Мы создали одни из лучших объектов в мире, и теперь мы хотели бы привлечь глобальные компании в этот сектор с тем, чтобы Дубай навсегда оставался Золотым городом», - отметил он.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished