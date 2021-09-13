В Нигерии обдумывают введение смертной казни за контрабанду золота

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Заместитель министра Нигерии, отвечающий за горную добычу и производство стали, призвал к введению в стране смертной казни за контрабанду золота.

«Важно, чтобы правительство приняло строгие меры против тех, кто уличен в причинении огромного вреда данному сектору и экономике», - приводит слова Келечи Экуго (Kelechi Ekugo) агентство Bloomberg.

Законодатели Нигерии расследуют предполагаемые убытки в размере 9 млрд долларов в год из-за незаконной добычи золота в стране.

Экуго сказал, что необходимы более суровые наказания, чтобы остановить потерю доходов из-за контрабанды золота.

Bloomberg приводит данные организации «Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности Нигерии», согласно которой страна располагает большими месторождениями золота, драгоценных камней, цинка, железной руды и свинца, но они добываются в небольших масштабах.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





