Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
В Нигерии обдумывают введение смертной казни за контрабанду золота
«Важно, чтобы правительство приняло строгие меры против тех, кто уличен в причинении огромного вреда данному сектору и экономике», - приводит слова Келечи Экуго (Kelechi Ekugo) агентство Bloomberg.
Законодатели Нигерии расследуют предполагаемые убытки в размере 9 млрд долларов в год из-за незаконной добычи золота в стране.
Экуго сказал, что необходимы более суровые наказания, чтобы остановить потерю доходов из-за контрабанды золота.
Bloomberg приводит данные организации «Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности Нигерии», согласно которой страна располагает большими месторождениями золота, драгоценных камней, цинка, железной руды и свинца, но они добываются в небольших масштабах.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished