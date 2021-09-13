Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
Продажи ювелирных украшений в США в праздничный период ожидает взрывной рост
Что касается торгового периода «75 дней Рождества» - с 11 октября по 24 декабря, отраслевики ожидают, что рост продаж ювелирных изделий увеличится на 60% по сравнению с прошлым годом.
За последние шесть месяцев в секторе розничной торговли предметами роскоши и ювелирными изделиями наблюдался один из самых высоких темпов роста в годовом исчислении, который, как ожидается, продолжится в течение всего периода предрождественской торговли, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.
«Этот праздничный сезон будет определяться ранними покупками, высокими большими ценниками и цифровым решениями. За последние два года розничные торговцы узнали много нового о том, чего хотят и в чем нуждаются покупатели, что привело нас в захватывающую новую эру устойчивости розничной торговли. Ритейлеры готовились к этому моменту и найдут инновационные способы обеспечить то, что должно стать крупнейшим сезоном праздничных покупок», - заявил Стив Садове (Steve Sadove), старший советник Mastercard.
Алекс Шишло для Rough&Polished