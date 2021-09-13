Продажи ювелирных украшений в США в праздничный период ожидает взрывной рост

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По данным Mastercard SpendingPulse, американские ювелиры прогнозируют, что выручка от продаж ювелирных изделий в США в период с 1 ноября по 24 декабря вырастет на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Что касается торгового периода «75 дней Рождества» - с 11 октября по 24 декабря, отраслевики ожидают, что рост продаж ювелирных изделий увеличится на 60% по сравнению с прошлым годом.

За последние шесть месяцев в секторе розничной торговли предметами роскоши и ювелирными изделиями наблюдался один из самых высоких темпов роста в годовом исчислении, который, как ожидается, продолжится в течение всего периода предрождественской торговли, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.

«Этот праздничный сезон будет определяться ранними покупками, высокими большими ценниками и цифровым решениями. За последние два года розничные торговцы узнали много нового о том, чего хотят и в чем нуждаются покупатели, что привело нас в захватывающую новую эру устойчивости розничной торговли. Ритейлеры готовились к этому моменту и найдут инновационные способы обеспечить то, что должно стать крупнейшим сезоном праздничных покупок», - заявил Стив Садове (Steve Sadove), старший советник Mastercard.



Алекс Шишло для Rough&Polished





