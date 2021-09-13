Компания Gemfields вернулась к положительным показателям прибыли

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Ожидается, что в первом полугодии Gemfields зарегистрирует чистую прибыль после налогообложения в размере 23,8 млн долларов по сравнению с чистым убытком после налогообложения в размере 56,7 млн долларов в тот же период годом ранее.

Прибыль на акцию может составить 0,02 доллара США против убытка в размере 0,04 доллара США на акцию в прошлом году.

Рубиновый рудник Gemfields Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике и изумрудный рудник Кагем (Kagem) в Замбии за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, принесли выручку в размере 58,9 млн долларов и 31,2 млн долларов соответственно.

Проведение аукционов компанией в 2020 году было серьезно затруднено из-за карантина и множества ограничений на поездки и массовые мероприятия, введенных на международном уровне для уменьшения числа заражений коронавирусом.

Компании пришлось адаптироваться и в первой половине 2021 года провести в разных городах ряд меньших по размеру онлайн-аукционов по продаже изумрудов и рубинов.

Gemfields планирует опубликовать результаты своей деятельности за указанный период примерно 23 сентября.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





