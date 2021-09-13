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Новое судно для добычи алмазов компании Debmarine Namibia прибудет в ЮАР на следующей неделе
Газета Namibia Economist сообщает, что судно AMV3 вышло в свой первый рейс 19 августа, направляясь в порт Кейптауна из Румынии.
«Сегодняшний день знаменует собой важную веху в календаре Debmarine Namibia и для нашей страны, Намибии, поскольку мы являемся свидетелями завершения строительства судна, что является важным этапом, который представляет собой крупнейшую разовую инвестицию в истории добычи морских алмазов, - приводит газета слова финансового директора Debmarine Namibia Вилли Мертенса. - Мы с нетерпением ждем прибытия этого актива, чтобы присоединить его к остальному флоту для безопасной и устойчивой добычи морских алмазов, создавая прочное положительное наследие для Намибии».
Поставка судна изначально была запланирована на июль, и не ясно, что послужило причиной задержки.
AMV3 будет оснащено оборудованием для извлечения алмазов в Кейптауне, и ожидается, что это увеличит добычу Debmarine Namibia примерно на 500 000 каратов.
Строительство судна началось в мае 2019 года.
Debmarine Namibia в настоящее время эксплуатирует пять судов для добычи алмазов, а также одно судно для разведки и отбора проб.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished