Общие запасы алмазов Petra сократились на 14% - до 33,33 млн каратов

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Общие запасы алмазов компании Petra Diamonds снизились на 14%, до 33,33 млн каратов по состоянию на 30 июня 2021 года по сравнению с 38,86 млн каратов годом ранее.

В сообщении компании об этом говорится, что снижение произошло в основном из-за истощения горных выработок, влияния увеличения масштабов карьера и поступления отходов в зону оставшихся запасов месторождения Финш (Finsch), разрабатываемых методом подэтажного обрушения, а также в силу изменений в плане горных работ и метода добычи для будущего участка на месторождении Финш и из-за того, что рудник Вильямсон (Williamson) продолжает оставаться на техническом обслуживании с соответствующим сокращением оценки запасов с учетом оставшегося срока действия специальной лицензии на добычу полезных ископаемых.

Компания заявила, что в 2022 финансовом году ожидает увеличения добычи алмазного сырья до 3,3–3,6 млн каратов, при этом объем добычи в Южной Африке оценивается в 3,1–3,4 млн каратов, а на руднике Вильямсон - до 270 000 каратов.

Petra заявила, что продолжает подготовку к возобновлению работы на руднике Вильямсон в первой половине 2022 финансового года с перераспределением сотрудников и подрядчиков, проведением соответствующих курсов повышения квалификации и безопасности, а также повторным вводом в эксплуатацию заводов и оборудования.

«Совет директоров решил пересмотреть свои стратегические возможности на руднике Вильямсон, и поэтому актив был классифицирован как актив, предназначенный на продажу для целей финансовой отчетности», - говорится в сообщении.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





