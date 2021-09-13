Ювелирная индустрия призывает к немедленным действиям по обеспечению гендерного равенства

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Мировая ювелирная индустрия призвала к немедленным коллективным действиям по обеспечению гендерного равенства, что является важнейшей основой для создания прочной и ответственной цепочки поставок, способствующей достижению 5-й (равноправие полов) цели устойчивого развития (ЦУР) ООН.

С этим громким призывом выступил Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), ведущая в мире организация, устанавливающая стандарты для мировой ювелирной и часовой индустрии. Она опубликовала новаторский доклад "Настало время ускорить достижение ЦУР 5, достичь гендерного равенства и расширить возможности для всех женщин и девушек".

Доклад был эксклюзивно представлен на выставке VicenzaOro 2021 – мероприятии, которое собирает наиболее влиятельных лидеров и заинтересованных сторон мировой ювелирной индустрии.

Согласно докладу Всемирного экономического форума (World Economic Forum) 2020 года о глобальном экономическом гендерном разрыве, потребуется 257 лет, чтобы его ликвидировать.

В докладе RJC содержится призыв к созданию структуры для разъяснения сотрудникам основных императивов в продвижении гендерного равенства. Они действительны для всех организаций, независимо от их размера. В докладе подчеркивается также необходимость конкретных методов привлечения и удержания талантливых женщин и устранения любых существующих на этом пути барьеров.

«В некоторых областях цепочки поставок женщины составляют 70% рабочей силы, но это не находит отражения в получении ими более высокооплачиваемых квалифицированных должностей и мест в советах директоров… Я призываю всех руководителей нашей отрасли принять немедленные и ускоренные меры по достижению ЦУР 5. Каждый маленький шаг имеет значение», - заявила Ирис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), исполнительный директор RJC.



Алекс Шишло для Rough&Polished





