Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
Ушел из жизни Владимир Дюкарев, бывший генеральный директор АК «АЛРОСА»
Владимир Петрович родился 21 июля 1943 года на хуторе Дубовой Глубокинского района Ростовской области. Трудовую деятельность начал в 1960 году в автотранспортном предприятии города Краснодона. В алмазную промышленность пришел в 1976 году. Работал мастером буровзрывных работ, главным инженером, начальником карьера «Удачный» Удачнинского горно-обогатительного комбината и позднее стал главным инженером этого предприятия. С 1986 года работал директором Айхальского горно-обогатительного комбината. В 1995 году занял должность генерального директора АК «АЛРОСА».
Владимир Дюкарев принадлежал к плеяде тех организаторов горного дела, которые прошли серьезную производственную школу. При нем было начато освоение алмазных трубок «Юбилейная» и «Комсомольская», россыпных месторождений в Анабаре, а также проводились научные и практические работы, нацеленные на углубление карьеров трубок «Сытыканская», «Айхал», «Удачная» и «Мир» для увеличения добычи алмазов. Под его личную ответственность было решено ускорить ввод в эксплуатацию подземного рудника «Интернациональный». При нем было принято решение о строительстве ГОКа на трубке «Нюрбинская».
Для Дюкарева интересы предприятия всегда стояли на первом месте. Его глубокое знание горного дела и способность организовать работу многотысячного коллектива помогали находить выход из трудных ситуаций и решать самые сложные производственные задачи по добыче алмазов. О его преданности делу, заинтересованности в улучшении алмазного производства в стране говорит и его интервью, которое он в свое время дал нашему изданию.
В.П. Дюкарева похоронят в субботу на Троекуровском кладбище Москвы.
Редакция Rough&Polished приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Петровича.
Владимир Малахов, Rough&Polished