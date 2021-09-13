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Ушел из жизни Владимир Дюкарев, бывший генеральный директор АК «АЛРОСА»

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vladimir_dyukarev.pngСегодня в возрасте 78 лет скончался Владимир Петрович Дюкарев, горный инженер, отдавший большую часть своей жизни работе в алмазной отрасли страны и прошедший путь от мастера Удачнинского ГОКа до генерального директора алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Владимир Петрович родился 21 июля 1943 года на хуторе Дубовой Глубокинского района Ростовской области. Трудовую деятельность начал в 1960 году в автотранспортном предприятии города Краснодона. В алмазную промышленность пришел в 1976 году. Работал мастером буровзрывных работ, главным инженером, начальником карьера «Удачный» Удачнинского горно-обогатительного комбината и позднее стал главным инженером этого предприятия. С 1986 года работал директором Айхальского горно-обогатительного комбината. В 1995 году занял должность генерального директора АК «АЛРОСА».

Владимир Дюкарев принадлежал к плеяде тех организаторов горного дела, которые прошли серьезную производственную школу. При нем было начато освоение алмазных трубок «Юбилейная» и «Комсомольская», россыпных месторождений в Анабаре, а также проводились научные и практические работы, нацеленные на углубление карьеров трубок «Сытыканская», «Айхал», «Удачная» и «Мир» для увеличения добычи алмазов. Под его личную ответственность было решено ускорить ввод в эксплуатацию подземного рудника «Интернациональный». При нем было принято решение о строительстве ГОКа на трубке «Нюрбинская». 

Для Дюкарева интересы предприятия всегда стояли на первом месте. Его глубокое знание горного дела и способность организовать работу многотысячного коллектива помогали находить выход из трудных ситуаций и решать самые сложные производственные задачи по добыче алмазов. О его преданности делу, заинтересованности в улучшении алмазного производства в стране говорит и его интервью, которое он в свое время дал нашему изданию.

В.П. Дюкарева похоронят в субботу на Троекуровском кладбище Москвы.

Редакция Rough&Polished приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Петровича.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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