Третий Международный ювелирный конгресс J-1 состоится 26-28 сентября в Москве

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Третий Международный ювелирный конгресс J-1 пройдет 26-28 сентября в Гостином Дворе.

Конгресс станет ключевой образовательной и деловой площадкой индустрии и задаст новые векторы развития отрасли.

В этот раз конгресс охватит три актуальных для рынка темы: дизайн и креативность, государственное регулирование, развитие и продвижение. В течение трех дней на площадке Гостиного Двора будут подниматься вопросы, актуальные не только для представителей бизнеса, но и для тех, кто интересуется модой, стилем и трендами в украшениях.

Оргкомитет традиционно пригласил ведущих экспертов индустрии. Так, хедлайнером первого дня конгресса станет Инесса Ковалева (Inessa Kovaleva), архитектор, ставший дизайнером ювелирных украшений, и ведущая ультрапопулярных курсов ювелирного эскиза.

26 сентября она расскажет о том, что формирует успешного дизайнера украшений и как выбрать свой путь.

Продолжит тему креативности аналитик ювелирной моды Анастасия Фисенко (Anastasia Fisenko). Она поделится информацией о том, как учитывать и использовать социальные тренды при разработке ювелирных коллекций.

Еще одним спикером станет основатель бренда «Штуки в руки» Маруся Вдовиченко (Marusya Vdovichenko). Она ответит на вопрос, как генерировать новые идеи в ювелирном дизайне. Поддержит тему дня Виктория Стрижак (Victoria Strizhak), архитектор и дизайнер, создатель ювелирной лаборатории Vertigo. Она объяснит, как разбираться в существующем разнообразии ювелирных стилей, а также раскроет секреты, где искать самые модные новинки сезонов.

Второй день конгресса традиционно будет посвящен государственному регулированию ювелирной отрасли. Старт программе даст панельная дискуссия «Маркировка 2021» с участием представителей Пробирной Палаты РФ.

Перспективы развития экспорта ювелирных украшений обсудят участники следующей дискуссии. Ими станут представители Министерства Финансов РФ, Евразийского экономического союза, Российского экспортного центра и Евразийского банка развития.

От обсуждения проблем экспорта участники плавно перейдут к вопросам импорта драгоценных камней в рамках открытой беседы с представителями Минэкономразвития и Гохрана России.

Эту тему поддержит Илья Поднебесный (Ilya Podnebesny), эксперт и дилер драгоценных камней. Он поделится с желающими инструкцией по легальному ввозу цветных камней.

Лейтмотивом заключительного дня конгресса станет развитие и продвижение брендов и мастеров. Эксперты и владельцы марок поделятся секретом успешных коллабораций и продаж в социальных сетях.

Завершит конгресс хедлайнер Ксения Поднебесная (Ksenia Podnebesnaya), эксперт по жемчугу, дизайнер и глава Ювелирного дома Поднебесных. Она расскажет о своем опыте построения ювелирного бренда, и подскажет, как найти свой путь в ювелирном мире и не отступать.



Алекс Шишло для Rough&Polished





