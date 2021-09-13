Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
Третий Международный ювелирный конгресс J-1 состоится 26-28 сентября в Москве
Конгресс станет ключевой образовательной и деловой площадкой индустрии и задаст новые векторы развития отрасли.
В этот раз конгресс охватит три актуальных для рынка темы: дизайн и креативность, государственное регулирование, развитие и продвижение. В течение трех дней на площадке Гостиного Двора будут подниматься вопросы, актуальные не только для представителей бизнеса, но и для тех, кто интересуется модой, стилем и трендами в украшениях.
Оргкомитет традиционно пригласил ведущих экспертов индустрии. Так, хедлайнером первого дня конгресса станет Инесса Ковалева (Inessa Kovaleva), архитектор, ставший дизайнером ювелирных украшений, и ведущая ультрапопулярных курсов ювелирного эскиза.
26 сентября она расскажет о том, что формирует успешного дизайнера украшений и как выбрать свой путь.
Продолжит тему креативности аналитик ювелирной моды Анастасия Фисенко (Anastasia Fisenko). Она поделится информацией о том, как учитывать и использовать социальные тренды при разработке ювелирных коллекций.
Еще одним спикером станет основатель бренда «Штуки в руки» Маруся Вдовиченко (Marusya Vdovichenko). Она ответит на вопрос, как генерировать новые идеи в ювелирном дизайне. Поддержит тему дня Виктория Стрижак (Victoria Strizhak), архитектор и дизайнер, создатель ювелирной лаборатории Vertigo. Она объяснит, как разбираться в существующем разнообразии ювелирных стилей, а также раскроет секреты, где искать самые модные новинки сезонов.
Второй день конгресса традиционно будет посвящен государственному регулированию ювелирной отрасли. Старт программе даст панельная дискуссия «Маркировка 2021» с участием представителей Пробирной Палаты РФ.
Перспективы развития экспорта ювелирных украшений обсудят участники следующей дискуссии. Ими станут представители Министерства Финансов РФ, Евразийского экономического союза, Российского экспортного центра и Евразийского банка развития.
От обсуждения проблем экспорта участники плавно перейдут к вопросам импорта драгоценных камней в рамках открытой беседы с представителями Минэкономразвития и Гохрана России.
Эту тему поддержит Илья Поднебесный (Ilya Podnebesny), эксперт и дилер драгоценных камней. Он поделится с желающими инструкцией по легальному ввозу цветных камней.
Лейтмотивом заключительного дня конгресса станет развитие и продвижение брендов и мастеров. Эксперты и владельцы марок поделятся секретом успешных коллабораций и продаж в социальных сетях.
Завершит конгресс хедлайнер Ксения Поднебесная (Ksenia Podnebesnaya), эксперт по жемчугу, дизайнер и глава Ювелирного дома Поднебесных. Она расскажет о своем опыте построения ювелирного бренда, и подскажет, как найти свой путь в ювелирном мире и не отступать.
Алекс Шишло для Rough&Polished