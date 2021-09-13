Частный инвестор планирует вложить 500 млн долларов в два золотых прииска в Анголе

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Гражданин Бразилии и Анголы Валдомиро Минору Дондо (Valdomiro Minoru Dondo) объявил о своем намерении инвестировать 500 млн долларов США, чтобы помочь начать добычу золота на севере Анголы.

Это произошло через три года после того, как Луанда начала выдавать новые лицензии на разведку драгоценных металлов.

«Первым шагом было доказать, что золото есть и что оно существует», - приводит агентство Bloomberg слова Дондо.

Значительные количества золота были обнаружены в Анголе после того, как правительство одобрило новые концессии на добычу этого драгоценного металла в 2018 году.

Правительство президента Жоау Лоуренсу настаивает на диверсификации экономики с уходом от нефти и алмазов.

Дондо также инвестировал в нефтяной и алмазный секторы Анголы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





