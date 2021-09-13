Эксклюзив

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

13 сентября 2021

Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...

06 сентября 2021

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях

MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...

30 августа 2021

Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...

23 августа 2021

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

16 августа 2021

Частный инвестор планирует вложить 500 млн долларов в два золотых прииска в Анголе

Сегодня
Новости
Гражданин Бразилии и Анголы Валдомиро Минору Дондо (Valdomiro Minoru Dondo) объявил о своем намерении инвестировать 500 млн долларов США, чтобы помочь начать добычу золота на севере Анголы.
Это произошло через три года после того, как Луанда начала выдавать новые лицензии на разведку драгоценных металлов.
«Первым шагом было доказать, что золото есть и что оно существует», - приводит агентство Bloomberg слова Дондо.
Значительные количества золота были обнаружены в Анголе после того, как правительство одобрило новые концессии на добычу этого драгоценного металла в 2018 году.
Правительство президента Жоау Лоуренсу настаивает на диверсификации экономики с уходом от нефти и алмазов.
Дондо также инвестировал в нефтяной и алмазный секторы Анголы.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


Версия для печати