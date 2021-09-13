В 2021 году Petra увеличила выручку более чем вдвое

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Выручка Petra Diamonds за 2021 финансовый год выросла на 65%, достигнув 402,3 млн долларов США по сравнению с 243,3 млн долларов годом ранее благодаря продажам алмазов исключительных характеристик, которые принесли 62 млн долларов в течение года.

В сообщении компании говорится, что объем продаж алмазов за год увеличился на 51%, до 3,9 млн каратов по сравнению с 2,6 млн каратов в предыдущем году, без учета продукции с рудника Вильямсон (Williamson), в то время как цены на алмазное сырье, реализованное Petra Diamonds, выросли примерно на 9% при сравнении аналогичной продукции.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 101%, до 135,4 млн долларов по сравнению с 67,3 млн долларов в 2020 году, что представляет собой скорректированную рентабельность по EBITDA в размере 34%, отражая в целом более благоприятное ценообразование.

«Быстрое восстановление положения дел на алмазном рынке к концу финансового года, которое продолжилось в текущем квартале, еще больше укрепило наше улучшившееся финансовое положение», - сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy).

«Рекордная добыча на руднике Куллинан (Cullinan), обусловленная инициативами по улучшению производительности в рамках Проекта 2022, а также самый высокий годовой вклад в выручку от продажи исключительных алмазов, привели к увеличению выручки на 65%, до 402,3 млн долларов, и способствовали достижению свободного денежного потока в размере 120,1 млн долларов в 2021 финансовом году», - отметил он далее.

По словам Даффи, хотя на добычу компании в течение года негативно влияли производственные проблемы как на руднике Финш (Finsch), так и на руднике Коффифонтейн (Koffiefontein), в Petra Diamonds уверены, что проекты перестройки по окончании года, которые в настоящее время осуществляются, приведут к улучшению производства и рентабельности на обоих предприятиях в течение отчетного периода в 2022 году.

«Мы входим в 2022 финансовый год с определенным импульсом благодаря значительному укреплению баланса, постоянной оптимизации нашей базы активов и позитивным прогнозам для алмазного рынка», - сказал Даффи.

«2021 финансовый год стал переломным для Petra Diamonds. Помимо проблем, связанных с пандемией COVID-19, мы завершили реструктуризацию капитала, которая вместе с продажей нескольких исключительных голубых и белых алмазов с рудника Куллинан позволила сократить совокупный чистый долг примерно на две трети, доведя его до 228,2 млн долларов», - заявил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





