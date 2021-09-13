Индийские диамантеры отправятся на аукцион алмазного сырья в Панне

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Ожидается, что диамантеры из Гуджарата, Дели, Мумбая, Хайдарабада и других частей страны с 21 сентября примут участие в аукционе в районе Панна (Panna) штата Мадхья-Прадеш, на котором будет выставлено на продажу 139 алмазов оценочной стоимостью 0,144 млн долларов США.

Алмазы общим весом 156,46 карата были добыты на рудниках в этом районе, сообщил журналистам в воскресенье Рави Патель (Ravi Patel), чиновник, ответственный за добычу алмазов в районе Панна. Среди этих драгоценных камней - алмаз массой 14,09 карата, который был найден индийским рабочим в феврале этого года и не был продан на предыдущем аукционе. Ожидается, что этот камень будет главной достопримечательностью аукциона и он может принести примерно 0,095 млн долларов, заявили официальные лица, добавив, что на сей раз это самый большой драгоценный камень, выставленный на аукцион.

По словам официальных лиц, выручка от аукциона алмазов будет передана соответствующим алмазодобытчикам за вычетом государственных роялти и налогов.

В феврале упомянутый выше рабочий и его партнеры нашли алмаз массой 14,09 карата в шахте, которую они взяли в аренду недалеко от деревни Кришна Кальянпур (Krishna Kalyanpur). В районе Панна, расположенном более чем в 380 км от города Бхопал, столицы штата Мадхья-Прадеш, имеются запасы алмазов, оцениваемые в 1,2 млн каратов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





