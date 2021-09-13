Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
Индийские диамантеры отправятся на аукцион алмазного сырья в Панне
Алмазы общим весом 156,46 карата были добыты на рудниках в этом районе, сообщил журналистам в воскресенье Рави Патель (Ravi Patel), чиновник, ответственный за добычу алмазов в районе Панна. Среди этих драгоценных камней - алмаз массой 14,09 карата, который был найден индийским рабочим в феврале этого года и не был продан на предыдущем аукционе. Ожидается, что этот камень будет главной достопримечательностью аукциона и он может принести примерно 0,095 млн долларов, заявили официальные лица, добавив, что на сей раз это самый большой драгоценный камень, выставленный на аукцион.
По словам официальных лиц, выручка от аукциона алмазов будет передана соответствующим алмазодобытчикам за вычетом государственных роялти и налогов.
В феврале упомянутый выше рабочий и его партнеры нашли алмаз массой 14,09 карата в шахте, которую они взяли в аренду недалеко от деревни Кришна Кальянпур (Krishna Kalyanpur). В районе Панна, расположенном более чем в 380 км от города Бхопал, столицы штата Мадхья-Прадеш, имеются запасы алмазов, оцениваемые в 1,2 млн каратов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished