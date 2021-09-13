Члены Всемирного совета по золоту обязуются предоставлять отчеты TCFD

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Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) объявил, что его члены, 33 наиболее дальновидных золотодобывающих предприятия в мире, обязались сообщать о своей позиции и прогрессе в отношении рисков, связанных с климатом, в соответствии с полученными ими рекомендациями от Целевой группы по раскрытию финансовой информации по климату (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures, TCFD), говорится в пресс-релизе Совета.

Рекомендации и система отчетности TCFD в настоящее время широко признаны в качестве предпочтительного метода включения изменения климата в системы управления, стратегии и управления рисками организаций, а также в качестве инструмента, который раскрывает исчерпывающую и качественную информацию об этих факторах инвесторам и заинтересованным сторонам.

Этот единый подход к отчетности, связанной с климатом, дает дополнительные пояснения к уже заложенным обязательствам в Принципах ответственной добычи золота (Responsible Gold Mining Principles, RGMP) Всемирного совета по золоту, которые требуют от компаний принятия мер по борьбе с изменением климата и отчетности в соответствии с принятыми стандартами.

Рэнди Смоллвуд (Randy Smallwood), председатель Всемирного совета по золоту, по этому поводу сказал: «Я рад, что члены Всемирного совета по золоту единогласно согласились принять отчетность TCFD. Достижение прогресса в борьбе с изменением климата является жизненно важным аспектом приверженности золотодобывающего сектора ответственной добыче полезных ископаемых».

Терри Хейманн, (Terry Heymann) финансовый директор Всемирного совета по золоту, отметил: «Благодаря нашему исследованию мы смогли собрать существенные доказательства того, что золотодобывающий сектор имеет сильные позиции для сокращения выбросов в соответствии с целями Парижского соглашения. Еще предстоит проделать большую работу по сокращению выбросов, производимых нашей промышленностью, но мы добиваемся значительных успехов. Обязательство наших компаний-членов предоставлять отчетность через TCFD поможет еще больше продемонстрировать решимость отрасли бороться с рисками, связанными с климатом, и четко и прозрачно отчитываться о достигнутом прогрессе».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished









