Эксклюзив

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

13 сентября 2021

Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...

06 сентября 2021

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях

MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...

30 августа 2021

Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...

23 августа 2021

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

16 августа 2021

Члены Всемирного совета по золоту обязуются предоставлять отчеты TCFD

Сегодня
Новости
Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) объявил, что его члены, 33 наиболее дальновидных золотодобывающих предприятия в мире, обязались сообщать о своей позиции и прогрессе в отношении рисков, связанных с климатом, в соответствии с полученными ими рекомендациями от Целевой группы по раскрытию финансовой информации по климату (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures, TCFD), говорится в пресс-релизе Совета.
Рекомендации и система отчетности TCFD в настоящее время широко признаны в качестве предпочтительного метода включения изменения климата в системы управления, стратегии и управления рисками организаций, а также в качестве инструмента, который раскрывает исчерпывающую и качественную информацию об этих факторах инвесторам и заинтересованным сторонам.
Этот единый подход к отчетности, связанной с климатом, дает дополнительные пояснения к уже заложенным обязательствам в Принципах ответственной добычи золота (Responsible Gold Mining Principles, RGMP) Всемирного совета по золоту, которые требуют от компаний принятия мер по борьбе с изменением климата и отчетности в соответствии с принятыми стандартами.
Рэнди Смоллвуд (Randy Smallwood), председатель Всемирного совета по золоту, по этому поводу сказал: «Я рад, что члены Всемирного совета по золоту единогласно согласились принять отчетность TCFD. Достижение прогресса в борьбе с изменением климата является жизненно важным аспектом приверженности золотодобывающего сектора ответственной добыче полезных ископаемых».
Терри Хейманн, (Terry Heymann) финансовый директор Всемирного совета по золоту, отметил: «Благодаря нашему исследованию мы смогли собрать существенные доказательства того, что золотодобывающий сектор имеет сильные позиции для сокращения выбросов в соответствии с целями Парижского соглашения. Еще предстоит проделать большую работу по сокращению выбросов, производимых нашей промышленностью, но мы добиваемся значительных успехов. Обязательство наших компаний-членов предоставлять отчетность через TCFD поможет еще больше продемонстрировать решимость отрасли бороться с рисками, связанными с климатом, и четко и прозрачно отчитываться о достигнутом прогрессе».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished




Версия для печати