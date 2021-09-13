Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
13 сентября 2021
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
Члены Всемирного совета по золоту обязуются предоставлять отчеты TCFD
Рекомендации и система отчетности TCFD в настоящее время широко признаны в качестве предпочтительного метода включения изменения климата в системы управления, стратегии и управления рисками организаций, а также в качестве инструмента, который раскрывает исчерпывающую и качественную информацию об этих факторах инвесторам и заинтересованным сторонам.
Этот единый подход к отчетности, связанной с климатом, дает дополнительные пояснения к уже заложенным обязательствам в Принципах ответственной добычи золота (Responsible Gold Mining Principles, RGMP) Всемирного совета по золоту, которые требуют от компаний принятия мер по борьбе с изменением климата и отчетности в соответствии с принятыми стандартами.
Рэнди Смоллвуд (Randy Smallwood), председатель Всемирного совета по золоту, по этому поводу сказал: «Я рад, что члены Всемирного совета по золоту единогласно согласились принять отчетность TCFD. Достижение прогресса в борьбе с изменением климата является жизненно важным аспектом приверженности золотодобывающего сектора ответственной добыче полезных ископаемых».
Терри Хейманн, (Terry Heymann) финансовый директор Всемирного совета по золоту, отметил: «Благодаря нашему исследованию мы смогли собрать существенные доказательства того, что золотодобывающий сектор имеет сильные позиции для сокращения выбросов в соответствии с целями Парижского соглашения. Еще предстоит проделать большую работу по сокращению выбросов, производимых нашей промышленностью, но мы добиваемся значительных успехов. Обязательство наших компаний-членов предоставлять отчетность через TCFD поможет еще больше продемонстрировать решимость отрасли бороться с рисками, связанными с климатом, и четко и прозрачно отчитываться о достигнутом прогрессе».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished