Katoro Gold добивается успехов в Танзании и Южной Африке

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Компания Katoro Gold добилась значительного прогресса в рамках своего портфеля проектов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19.

Компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что завершила первую программу бурения методом RAB (rotary air blast – вращающейся воздушной струи), направленную на обнаружение никеля и металлов платиновой группы (МПГ) в рамках проекта совместного предприятия Haneti в Танзании.

Haneti - это крупномасштабный полиметаллический проект, охватывающий обширную перспективную территорию в центральной Танзании, где основной целевой зоной является 80-километровый ультрабазитовый пояс с содержанием в поверхностных пробах до 13,6% никеля и 2,33 г/т комбинированных МПГ.

Katoro Gold завершила первую программу бурения методом RAB на 50 скважинах на возвышенностях Миханза (Mihanza) и Мвака (Mwaka), набрав 1965 проб.

Согласно Katoro Gold, в настоящее время она также занимается составлением комплексного пакета финансирования после создания совместного предприятия Blyvoor в Южной Африке, который позволит осуществить строительство и ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината, способного перерабатывать 500 000 тонн хвостового материала в месяц.

«Период ограниченных политических волнений в Южной Африке временно отложил процесс финансирования, когда некоторые из отобранных сторон запросили дополнительное время для повторной оценки страновых рисков в результате беспорядков, - заявили в компании. - Однако [мы] рады сообщить, что переговоры с этими потенциальными спонсорами с тех пор возобновились и партнеры по совместному предприятию надеются заключить окончательное соглашение о финансировании для Blyvoor во второй половине 2021 года».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





