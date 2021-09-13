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Sylvania Platinum получила чистую прибыль в размере 100 млн долларов, выполнив годовой план производства

Сегодня
Новости
Компания Sylvania Platinum, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), сообщила, что ее чистая прибыль выросла на 143%, до 99,8 млн долларов, за финансовый год, закончившийся 30 июня.
Чистая выручка также выросла на 79%, до 206,1 млн долларов, по сравнению с предыдущим годом.
Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 108% - до 144,9 млн долларов.
В апреле Sylvania также выплатила дивиденды в размере 3,75 пенса на обыкновенную акцию и объявила годовые денежные дивиденды в размере 4 пенса на обыкновенную акцию за отчетный период, что на 150% больше дивидендов за предыдущий год.
Исполнительный директор компании Жако Принслоо (Jaco Prinsloo) сказал, что компания Sylvania Dump Operations (SDO) достигла своего производственного показателя в 70 043 унции металлов платиновой группы (МПГ), входящих в корзину 4E (платина, палладий, родий и золото).
«Поскольку в течение года все предприятия вернулись к нормальной производительности и эффективности, реализация наших инициатив по оптимизации процессов, таких как модули Project Echo и улучшенная технология классификации мелких материалов, еще больше способствовала достижению хороших результатов в течение всего периода и позволила нам достичь заявленных нами производственных целей за год, - отметил он. - Однако, как и ожидалось, сокращение объемов добычи на некоторых основных рудниках продолжало влиять на содержание металлов в руде».
Принслоо добавил, что компания продолжает извлекать выгоду из сильной ценовой конъюнктуры МПГ, что в сочетании с высокими производственными показателями будет по-прежнему приносить хорошую прибыль.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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