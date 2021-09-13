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Sylvania Platinum получила чистую прибыль в размере 100 млн долларов, выполнив годовой план производства
Чистая выручка также выросла на 79%, до 206,1 млн долларов, по сравнению с предыдущим годом.
Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 108% - до 144,9 млн долларов.
В апреле Sylvania также выплатила дивиденды в размере 3,75 пенса на обыкновенную акцию и объявила годовые денежные дивиденды в размере 4 пенса на обыкновенную акцию за отчетный период, что на 150% больше дивидендов за предыдущий год.
Исполнительный директор компании Жако Принслоо (Jaco Prinsloo) сказал, что компания Sylvania Dump Operations (SDO) достигла своего производственного показателя в 70 043 унции металлов платиновой группы (МПГ), входящих в корзину 4E (платина, палладий, родий и золото).
«Поскольку в течение года все предприятия вернулись к нормальной производительности и эффективности, реализация наших инициатив по оптимизации процессов, таких как модули Project Echo и улучшенная технология классификации мелких материалов, еще больше способствовала достижению хороших результатов в течение всего периода и позволила нам достичь заявленных нами производственных целей за год, - отметил он. - Однако, как и ожидалось, сокращение объемов добычи на некоторых основных рудниках продолжало влиять на содержание металлов в руде».
Принслоо добавил, что компания продолжает извлекать выгоду из сильной ценовой конъюнктуры МПГ, что в сочетании с высокими производственными показателями будет по-прежнему приносить хорошую прибыль.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished