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16 августа 2021
Amani Gold намерена привлечь 7 млн австралийских долларов для золотого проекта в ДРК
Разработчик золота заявил, что получил обязательства от опытных и профессиональных инвесторов путем выпуска 7 млрд акций по цене 0,001 доллара за акцию.
Каждому участнику размещения будет предложен один бесплатный зарегистрированный на бирже опцион, который может быть исполнен по цене 0,0015 доллара США и истекает в середине января 2024 года.
Amani Gold сообщила, что размещение будет проведено двумя траншами.
Первый транш включает 1,8 млрд акций и будет выпущен в рамках имеющихся у компании возможностей размещения. Второй транш размещения - это 5,2 млрд акций.
Средства, полученные от размещения, будут направлены на разработку и коммерциализацию золотого проекта Гиро для обеспечения оборотного капитала и оплаты затрат на размещение акций.
Также будут зарезервированы средства для погашения конвертируемой облигации на 2,1 млн австралийских долларов, принадлежащей Neo Gold, если Neo Gold решит получить выплату за конвертируемую облигацию.
Проект Гиро располагает двумя разрешениями на геологоразведочные работы на площади 497 км² и расположен в пределах пояса Кило-Мото в ДРК, значительного малоизученного зеленокаменного пояса, в котором находится группа месторождений Кибали (Kibali) компании Randgold Resources мощностью 17 млн унций золота в пределах 35 км от Гиро.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished