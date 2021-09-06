Lucapa Diamond сообщила о хороших результатах за первое полугодие

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Lucapa Diamond сообщила об относимой на ее долю операционной марже (EBITDA) в размере 10,3 млн долларов на фоне рекордной выручки за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года.

Выручка компании от рудников Мотаэ (Mothae) и Луло (Lulo) выросла на 297%, достигнув 27 млн долларов.

Рудник Луло принес компании выручку в размере 15,5 млн долларов, а Мотаэ - 11,5 млн долларов.

Совокупный объем добычи алмазного сырья Lucapa Diamond за первое полугодие также подскочил на 88%, до 14 890 каратов.

В этот общий объем добычи алмазов Мотаэ внес 10 408 каратов, а Луло 4 482 карата.

«Наша стратегия контроля затрат и консервации производства, инициированная в ответ на пандемию COVID в прошлом году, хорошо подготовила Lucapa Diamond к возрождению алмазного рынка и позволила добиться рекордных финансовых результатов в первой половине этого года, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Наши высокие результаты в первом полугодии - это заслуга наших производственных групп и партнеров, которые упорно трудились, чтобы позиционировать предприятия для достижения этих результатов».

По его словам, компания продолжит развиваться в этом направлении и во второй половине года, поскольку она стремится достичь верхнего предела в рамках своего рыночного производственного плана по денежному обеспечению в 17-21 млн австралийских долларов на весь год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





