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Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
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16 августа 2021
Lucapa Diamond сообщила о хороших результатах за первое полугодие
Выручка компании от рудников Мотаэ (Mothae) и Луло (Lulo) выросла на 297%, достигнув 27 млн долларов.
Рудник Луло принес компании выручку в размере 15,5 млн долларов, а Мотаэ - 11,5 млн долларов.
Совокупный объем добычи алмазного сырья Lucapa Diamond за первое полугодие также подскочил на 88%, до 14 890 каратов.
В этот общий объем добычи алмазов Мотаэ внес 10 408 каратов, а Луло 4 482 карата.
«Наша стратегия контроля затрат и консервации производства, инициированная в ответ на пандемию COVID в прошлом году, хорошо подготовила Lucapa Diamond к возрождению алмазного рынка и позволила добиться рекордных финансовых результатов в первой половине этого года, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Наши высокие результаты в первом полугодии - это заслуга наших производственных групп и партнеров, которые упорно трудились, чтобы позиционировать предприятия для достижения этих результатов».
По его словам, компания продолжит развиваться в этом направлении и во второй половине года, поскольку она стремится достичь верхнего предела в рамках своего рыночного производственного плана по денежному обеспечению в 17-21 млн австралийских долларов на весь год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished