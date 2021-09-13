Mountain Province представила обновленную информацию по проекту Кеннади Норт

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. представила обновленную информацию по алмазному проекту Кеннади Норт (Kennady North), 100-процентным владельцем которого она является.

Проект площадью 106 202 гектара полностью окружает шахту Гачо Куэй (Gahcho Kué Mine).

Компания завершила подробное исследование ледниковой геологии восточной части горных отводов, аналогичное тому, что провела в 2018 году компания Palmer ™ (Ванкувер, Британская Колумбия) в западной части горных отводов и зоне лицензий на добычу. Исследование Palmer 2021 года включает данные полевого картирования и дистанционных снимков для выявления ледниковых материалов, которые наиболее пригодны для извлечения минералов-индикаторов кимберлита и для отслеживания их первичного источника.

Летняя программа отбора проб 2021 года в восточной части проекта практически завершена. Под руководством Palmer будут отобраны 327 проб. Еще 298 образцов проб были отобраны в западной части Кеннади Норт.

Оставшаяся часть летней программы разведки будет сосредоточена на завершении программы отбора проб с образцами, которые будут отправлены в SRC (Саскатун, Южная Каролина) для извлечения минералов-индикаторов кимберлита. Результаты обработки от SRC должны быть получены в начале 2022 года, до начала зимнего сезона разведки.

«С продвижением исследования кимберлитов Кельвин (Kelvin) и Фарадей (Faraday) мы используем преимущества зимнего сезона бурения 2022 года, чтобы протестировать некоторые привлекательные цели, которые потенциально могут пополнить ресурсную базу Кеннади Норт. Учитывая близость к Гачо Куэй, любое добавление ресурсов только улучшит потенциал продления срока службы месторождения и повысит его ценность для акционеров. Мы с нетерпением ожидаем результатов программы бурения 2022 года и благодарим компанию Aurora Geosciences за разработку инновационной технологии реактивной томографии Aurora Rapid Reactance Tomography, которая помогла определить эти высокопотенциальные цели», - заявил Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.



Алекс Шишло для Rough&Polished





