JGW Virtual будет транслироваться с 13 по 30 сентября

Сегодня Новости

Всемирная гонконгская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней Jewellery & Gem WORLD Hong Kong через проект JGW Virtual (Виртуальная выставка) будет транслироваться 13-30 сентября, стимулируя взаимодействие между глобальным сообществом покупателей B2B и избранными поставщиками из Китая, Гонконга, Японии, Кореи, России, Тайваня и Таиланда, заявила Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных ярмарок компании Informa Markets Jewellery. Этот проект дополняет физическое издание выставки JGW, которая впервые откроется как для покупателей B2B, так и для любителей ювелирных украшений с 17 по 20 сентября.

«JGW Virtual отводит три недели на захватывающий поиск продуктов для оптовиков, розничных продавцов и других покупателей B2B, которые все еще не могут путешествовать из-за ограничений, связанных с коронавирусом, - говорит Лау. - Идеально подходящая для сезонных покупок, эта платформа взаимодействия позволяет профессионалам в области торговли вновь связаться со своими нынешними поставщиками и познакомиться с новыми».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





