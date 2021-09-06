Эксклюзив

Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность

Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...

Сегодня

Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...

06 сентября 2021

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях

MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...

30 августа 2021

Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...

23 августа 2021

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

16 августа 2021

JGW Virtual будет транслироваться с 13 по 30 сентября

Сегодня
Новости
Всемирная гонконгская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней Jewellery & Gem WORLD Hong Kong через проект JGW Virtual (Виртуальная выставка) будет транслироваться 13-30 сентября, стимулируя взаимодействие между глобальным сообществом покупателей B2B и избранными поставщиками из Китая, Гонконга, Японии, Кореи, России, Тайваня и Таиланда, заявила Селин Лау (Celine Lau), директор ювелирных ярмарок компании Informa Markets Jewellery. Этот проект дополняет физическое издание выставки JGW, которая впервые откроется как для покупателей B2B, так и для любителей ювелирных украшений с 17 по 20 сентября.
«JGW Virtual отводит три недели на захватывающий поиск продуктов для оптовиков, розничных продавцов и других покупателей B2B, которые все еще не могут путешествовать из-за ограничений, связанных с коронавирусом, - говорит Лау. - Идеально подходящая для сезонных покупок, эта платформа взаимодействия позволяет профессионалам в области торговли вновь связаться со своими нынешними поставщиками и познакомиться с новыми».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати