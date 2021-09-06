Эксклюзив
Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
Сегодня
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
JGW Virtual будет транслироваться с 13 по 30 сентября
«JGW Virtual отводит три недели на захватывающий поиск продуктов для оптовиков, розничных продавцов и других покупателей B2B, которые все еще не могут путешествовать из-за ограничений, связанных с коронавирусом, - говорит Лау. - Идеально подходящая для сезонных покупок, эта платформа взаимодействия позволяет профессионалам в области торговли вновь связаться со своими нынешними поставщиками и познакомиться с новыми».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished