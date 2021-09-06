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WPIC меняет прогноз по платине на 2021 год с «дефицита на профицит»
WPIC в своем последнем квартальном отчете в мае предсказал дефицит в 158 000 унций, что стало бы дефицитом предложения третий год подряд.
В прошлом году пандемия коронавируса резко сократила предложение платины. Спрос со стороны промышленности и ювелиров также упал, но инвесторы купили огромные объемы, и почти полмиллиона унций хлынули в биржевые хранилища в Нью-Йорке, что привело к дефициту на рынке.
На данный момент спрос со стороны промышленности восстановился, а бум производства большегрузных автомобилей и более жесткие стандарты выбросов увеличивают потребление в автомобильном секторе. Но продажи ювелирных изделий остаются слабыми, в то время как инвестиционный спрос, хотя и высок, но замедлился, и металл перестал поступать в Нью-Йорк.
Тем временем предложение платины восстановилось быстрее, чем ожидалось, из-за быстрой обработки накоплений материала, образовавшихся в результате простоев предприятий в 2020 году. Рынок платины был профицитным во втором квартале, и это стало первым квартальным профицитом с января-марта 2020 года.
Однако ожидается, что в ближайшие годы предложение со стороны рудников стабилизируется, а спрос должен вырасти, поскольку автопроизводители используют больше платины в выхлопных системах для замены палладия, цена за унцию которого резко возросла, указывает Тревор Раймонд (Trevor Raymond), директор по исследованиям WPIC.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished