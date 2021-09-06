WPIC меняет прогноз по платине на 2021 год с «дефицита на профицит»

Сегодня Новости

В сообщении на прошлой неделе Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) заявил, что, как он теперь ожидает, в этом году на мировом рынке платины будет наблюдаться профицит, поскольку предложение со стороны рудников растет, а инвестиционный спрос падает. В 2021 году на рынке объемом примерно 8 млн унций в год будет наблюдаться избыток предложения в размере 190 000 унций.

WPIC в своем последнем квартальном отчете в мае предсказал дефицит в 158 000 унций, что стало бы дефицитом предложения третий год подряд.

В прошлом году пандемия коронавируса резко сократила предложение платины. Спрос со стороны промышленности и ювелиров также упал, но инвесторы купили огромные объемы, и почти полмиллиона унций хлынули в биржевые хранилища в Нью-Йорке, что привело к дефициту на рынке.

На данный момент спрос со стороны промышленности восстановился, а бум производства большегрузных автомобилей и более жесткие стандарты выбросов увеличивают потребление в автомобильном секторе. Но продажи ювелирных изделий остаются слабыми, в то время как инвестиционный спрос, хотя и высок, но замедлился, и металл перестал поступать в Нью-Йорк.

Тем временем предложение платины восстановилось быстрее, чем ожидалось, из-за быстрой обработки накоплений материала, образовавшихся в результате простоев предприятий в 2020 году. Рынок платины был профицитным во втором квартале, и это стало первым квартальным профицитом с января-марта 2020 года.

Однако ожидается, что в ближайшие годы предложение со стороны рудников стабилизируется, а спрос должен вырасти, поскольку автопроизводители используют больше платины в выхлопных системах для замены палладия, цена за унцию которого резко возросла, указывает Тревор Раймонд (Trevor Raymond), директор по исследованиям WPIC.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





