I.Hennig выставит на торги в Антверпене большой объем бриллиантов

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Компания Hennig Tenders объявила, что представит на продажу исключительно большой выбор бриллиантов всех размеров, огранки, цвета и качества.

Просмотры будут проходить в офисе Hennig Tenders в Антверпене с четверга 23 сентября по понедельник 4 октября 2021 года по предварительной записи.

Hennig Tenders выставит на аукцион широкий ассортимент сертифицированных и несертифицированных камней всех размеров, цвета и чистоты, включая отдельные партии бриллиантов разного цвета с улучшенной окраской.

Располагая торговыми площадками по всему миру, I.Hennig Tenders ежемесячно проводит алмазные аукционы на разных рынках по всему земному шару.



Алекс Шишло для Rough&Polished





