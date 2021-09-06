Namdia задумалась над проведением онлайн-аукционов по продаже алмазов на фоне продолжающихся разговоров о занижении ею цен

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По сообщениям местных СМИ, государственная намибийская компания Namib Desert Diamonds (Namdia) планирует проводить онлайн-аукционы на часть своих алмазов.

Как сообщает газета Namibian, тем не менее существуют опасения, что Namdia продолжает занижать цены для покупателей в Дубае и Индии.

Представитель Namdia Беверли Кусемо (Beverley Coussement) опровергла эти обвинения.

«В соответствии с нашим текущим годовым бизнес-планом Namdia скоро будет рекламировать закупку торговой онлайн-платформы, которая позволит использовать методы конкурентных торгов, будь то тендер или аукцион, среди прочего, - сказала она. - Комбинация этих двух методов лучше всего сработает в интересах Namdia по достижению оптимальных цен при одновременном обеспечении регулярности продаж и движения денежных средств».

Неназванные источники, на которые ссылается газета, утверждают, что Namdia могла бы зарабатывать дополнительные средства в размере от 200 до 500 млн намибийских долларов в год, если бы продавала алмазы местным компаниям.

Компания Namdia была создана в 2016 году после соглашения между правительством Намибии и De Beers в 2016 году.

В рамках соглашения Namibia Diamond Trading Company (NDTC) должна направлять 15% камней, производимых Namdeb Holdings, компании Namdia до 2026 года.

В 2019 году объем закупок алмазов, полагающийся этой компании, снизился примерно на 13%, до 262 633 каратов.

В результате этого снижения права на закупку выручка от продаж Namdia в 2019 году снизилась на 16%, до 140,2 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





