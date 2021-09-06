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Редкость платины придает ей дополнительную ценность и привлекательность
Хью Даниэль (Huw Daniel) является генеральным директором Международной гильдии производителей платины (Platinum Guild International, PGI), курирующим деятельность по развитию рынков в Китае, Японии, Индии и США от имени производителей...
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Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
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MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
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16 августа 2021
TAGS завершила торги, на которых успеха добились 44 компании из всех ведущих алмазных центров
Клиенты, участвовавшие в недавней выставке JCK Vegas, сообщили об устойчивом спросе на бриллианты со стороны покупателей, посетивших это мероприятие, что говорит о не снижающемся спросе на рынке США в важном четвертом квартале, хотя в последнее время цены на бриллианты на потребительских рынках держатся на одном уровне после нескольких месяцев устойчивого роста.
На этом фоне спрос на алмазное сырье остается хорошим, хотя премии на вторичном рынке с августа снизились. «Мы полагаем, что текущие цены в категориях драгоценных камней весом свыше 0,75 карата теперь отражают цены, достигнутые в июне - по сути, это снижение примерно на 5-7% от пикового значения. Цены на товары в диапазоне 0,75 карата и ниже и на более дешевые товары сохранились, а в некоторых категориях незначительно выросли, поскольку производители бриллиантов поддерживают поставки на фабрики», - говорится в сообщении TAGS для прессы.
TAGS выставила на тендер около 20 000 каратов алмазного сырья стоимостью около 45 млн долларов, которое представляло собой рядовой ассортимент алмазов из Южной Африки и Анголы, почти полностью состоявший из камней весом 0,75 карата, а также включавший в себя 145 одинарных камней весом 10 каратов и выше.
TAGS завершила торги на которых успеха добились 44 компании из всех ведущих алмазных центров. Ценовой анализ показывает, что полученные в ходе тендера цены немного опередили рынок. Следующее мероприятие TAGS состоится с 6 по 12 октября 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished