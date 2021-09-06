TAGS завершила торги, на которых успеха добились 44 компании из всех ведущих алмазных центров

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В связи с дальнейшим ослаблением ограничений на поездки между Индией и Дубаем компания Trans Atlantic Gem Sales DMCC (TAGS) приветствовала более 120 фирм, включая покупателей из Израиля, Бельгии, Гонконга и Дубая, на недавнем тендере, который проходил со 2 по 9 сентября этого года.

Клиенты, участвовавшие в недавней выставке JCK Vegas, сообщили об устойчивом спросе на бриллианты со стороны покупателей, посетивших это мероприятие, что говорит о не снижающемся спросе на рынке США в важном четвертом квартале, хотя в последнее время цены на бриллианты на потребительских рынках держатся на одном уровне после нескольких месяцев устойчивого роста.

На этом фоне спрос на алмазное сырье остается хорошим, хотя премии на вторичном рынке с августа снизились. «Мы полагаем, что текущие цены в категориях драгоценных камней весом свыше 0,75 карата теперь отражают цены, достигнутые в июне - по сути, это снижение примерно на 5-7% от пикового значения. Цены на товары в диапазоне 0,75 карата и ниже и на более дешевые товары сохранились, а в некоторых категориях незначительно выросли, поскольку производители бриллиантов поддерживают поставки на фабрики», - говорится в сообщении TAGS для прессы.

TAGS выставила на тендер около 20 000 каратов алмазного сырья стоимостью около 45 млн долларов, которое представляло собой рядовой ассортимент алмазов из Южной Африки и Анголы, почти полностью состоявший из камней весом 0,75 карата, а также включавший в себя 145 одинарных камней весом 10 каратов и выше.

TAGS завершила торги на которых успеха добились 44 компании из всех ведущих алмазных центров. Ценовой анализ показывает, что полученные в ходе тендера цены немного опередили рынок. Следующее мероприятие TAGS состоится с 6 по 12 октября 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





