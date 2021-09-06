В августе выручка от продаж компании АЛРОСА составила $306 млн

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В распространенном сегодня пресс-релизе АЛРОСА сообщила, что общий объем продаж ее алмазно-бриллиантовой продукции в августе составил $306 млн, в том числе алмазного сырья – $297 млн, бриллиантов − $10 млн.

Всего за восемь месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,976 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,844 млрд, бриллиантов – $131 млн.

«Несмотря на то, что летом активность гранильного сектора традиционно замедляется, в этом году сильный спрос на алмазное сырье сохранился. На фоне низких запасов доступного для продажи алмазного сырья общие продажи в каратах снизились. Дефицит сырья был частично компенсирован реализацией алмазов, приобретенных в интересах долгосрочных клиентов на июльском аукционе в Гохране. В дальнейшем мы ожидаем стабилизации предложения алмазного сырья клиентам на фоне восстановления производства, что позволит нам воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке. При этом сохраняющийся дефицит сырья в условиях уверенного конечного спроса будет поддерживать положительную динамику цен», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





