Эксклюзив

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В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

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09 августа 2021

В августе выручка от продаж компании АЛРОСА составила $306 млн

Сегодня
Новости
В распространенном сегодня пресс-релизе АЛРОСА сообщила, что общий объем продаж ее алмазно-бриллиантовой продукции в августе составил $306 млн, в том числе алмазного сырья – $297 млн, бриллиантов − $10 млн.
Всего за восемь месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $2,976 млрд, в том числе алмазного сырья – $2,844 млрд, бриллиантов – $131 млн.
«Несмотря на то, что летом активность гранильного сектора традиционно замедляется, в этом году сильный спрос на алмазное сырье сохранился. На фоне низких запасов доступного для продажи алмазного сырья общие продажи в каратах снизились. Дефицит сырья был частично компенсирован реализацией алмазов, приобретенных в интересах долгосрочных клиентов на июльском аукционе в Гохране. В дальнейшем мы ожидаем стабилизации предложения алмазного сырья клиентам на фоне восстановления производства, что позволит нам воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке. При этом сохраняющийся дефицит сырья в условиях уверенного конечного спроса будет поддерживать положительную динамику цен», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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