Эксклюзив
Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности
Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...
06 сентября 2021
В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях
MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...
30 августа 2021
Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь
Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...
23 августа 2021
Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне
В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...
16 августа 2021
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Meya Mining (SL) вступила в партнерство с зарегистрированной в Антверпене компанией Samir Gems & Taché
В рамках данной сделки Samir Gems & Taché, образуя партнерство, профинансирует переход Meya Mining на коммерческую добычу, рассчитанную как минимум на производство 30 000 каратов в месяц. Взамен партнерству предоставлены права на распространение продукции Meya Mining, а также на дальнейшее сотрудничество по камням исключительных характеристик. Сотрудничество объединяет опыт горнодобывающей промышленности, проведения тендеров на алмазное сырье и торговлю, а также опыт высокотехнологичного производства и торговли бриллиантами. «Meya Mining уверена в сильных сторонах и опыте партнерства в качестве семейных предприятий в третьем и четвертом поколении в алмазном секторе, наряду с их обширным опытом работы с алмазами исключительных характеристик, такими как «Королева Калахари» (Queen of Kalahari) массой 342 карата, «Легенда Лесото» (Lesotho Legend) массой 910 каратов, «Кумир Летсенга» (Letseng Icon) массой 439 каратов и «Роза Као» (Rose of Kao) массой 29 каратов. Обе стороны заинтересованы и очень взволнованы бесконечными возможностями, которые может породить это начинание», - заявили по этому поводу партнеры в совместном пресс-релизе. Первый тендер на продукцию Meya Mining запланирован на следующую неделю.