Meya Mining (SL) вступила в партнерство с зарегистрированной в Антверпене компанией Samir Gems & Taché

(The Diamond Loupe) – Компания Meya Mining (Meya), владеющая большой концессией, богатой кимберлитами, площадью 129 квадратных километров в восточном регионе Сьерра-Леоне, объявила о финансовом и коммерческом партнерстве с зарегистрированной в Антверпене компанией Samir Gems and Taché. В 2017 году, всего через 7 дней после пуска завода по переработке руды в эксплуатацию, эта горнодобывающая компания извлекла алмаз массой 476 каратов под названием «Расцвет Мейя» (Meya Prosperity). В то время «Расцвет Мейя» был 30-м по величине из когда-либо добытых в мире алмазов и одним из пяти обнаруженных в Сьерра-Леоне в этом списке 30 крупнейших алмазов.

В рамках данной сделки Samir Gems & Taché, образуя партнерство, профинансирует переход Meya Mining на коммерческую добычу, рассчитанную как минимум на производство 30 000 каратов в месяц. Взамен партнерству предоставлены права на распространение продукции Meya Mining, а также на дальнейшее сотрудничество по камням исключительных характеристик. Сотрудничество объединяет опыт горнодобывающей промышленности, проведения тендеров на алмазное сырье и торговлю, а также опыт высокотехнологичного производства и торговли бриллиантами. «Meya Mining уверена в сильных сторонах и опыте партнерства в качестве семейных предприятий в третьем и четвертом поколении в алмазном секторе, наряду с их обширным опытом работы с алмазами исключительных характеристик, такими как «Королева Калахари» (Queen of Kalahari) массой 342 карата, «Легенда Лесото» (Lesotho Legend) массой 910 каратов, «Кумир Летсенга» (Letseng Icon) массой 439 каратов и «Роза Као» (Rose of Kao) массой 29 каратов. Обе стороны заинтересованы и очень взволнованы бесконечными возможностями, которые может породить это начинание», - заявили по этому поводу партнеры в совместном пресс-релизе. Первый тендер на продукцию Meya Mining запланирован на следующую неделю.