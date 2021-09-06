Эксклюзив

Марко Карниелло: мы хотим и впредь быть двигателем развития ювелирной промышленности

Итальянская выставочная группа (IEG) является лидером в Италии по организации ярмарок и одним из основных операторов в секторе выставок и конференций на европейском уровне с выставочными площадями в Римини и Виченце, а также в Милане и Ареццо...

06 сентября 2021

В алмазной отрасли существует значительная потребность в интеллектуальных и технологических финансовых решениях

MDPS, израильская начинающая финансово технологическая компания, входящая в Mazalit Group, готовится вскоре войти в алмазную отрасль. Зеев Маймон (Zeev Maimon), генеральный директор MDPS, является также основателем и генеральным директором MAZALIT...

30 августа 2021

Будущее для синтетики в том, что появилась возможность вырастить такой камень, какой ты хочешь, и сделать из него то, что ты хочешь

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и руководитель ювелирного бренда Âme, использующего для производства ювелирных украшений выращенные в лаборатории бриллианты, в интервью отраслевому агентству Rough&Polished поделился своими взглядами...

23 августа 2021

Программа GemFair компании De Beers охватывает более 160 старателей в Сьерра-Леоне

В 2018 году De Beers запустила свою пилотную программу GemFair в округе Коно (Kono) в Сьерра-Леоне, включив в нее 14 участков добычи алмазов с тем, чтобы обеспечить безопасный путь на рынок для алмазов из этических источников, добытых старателями...

16 августа 2021

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

09 августа 2021

Meya Mining (SL) вступила в партнерство с зарегистрированной в Антверпене компанией Samir Gems & Taché

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Новости
(The Diamond Loupe) – Компания Meya Mining (Meya), владеющая большой концессией, богатой кимберлитами, площадью 129 квадратных километров в восточном регионе Сьерра-Леоне, объявила о финансовом и коммерческом партнерстве с зарегистрированной в Антверпене компанией Samir Gems and Taché. В 2017 году, всего через 7 дней после пуска завода по переработке руды в эксплуатацию, эта горнодобывающая компания извлекла алмаз массой 476 каратов под названием «Расцвет Мейя» (Meya Prosperity). В то время «Расцвет Мейя» был 30-м по величине из когда-либо добытых в мире алмазов и одним из пяти обнаруженных в Сьерра-Леоне в этом списке 30 крупнейших алмазов.
В рамках данной сделки Samir Gems & Taché, образуя партнерство, профинансирует переход Meya Mining на коммерческую добычу, рассчитанную как минимум на производство 30 000 каратов в месяц. Взамен партнерству предоставлены права на распространение продукции Meya Mining, а также на дальнейшее сотрудничество по камням исключительных характеристик. Сотрудничество объединяет опыт горнодобывающей промышленности, проведения тендеров на алмазное сырье и торговлю, а также опыт высокотехнологичного производства и торговли бриллиантами. «Meya Mining уверена в сильных сторонах и опыте партнерства в качестве семейных предприятий в третьем и четвертом поколении в алмазном секторе, наряду с их обширным опытом работы с алмазами исключительных характеристик, такими как «Королева Калахари» (Queen of Kalahari) массой 342 карата, «Легенда Лесото» (Lesotho Legend) массой 910 каратов, «Кумир Летсенга»  (Letseng Icon) массой 439 каратов и «Роза Као» (Rose of Kao) массой 29 каратов. Обе стороны заинтересованы и очень взволнованы бесконечными возможностями, которые может породить это начинание», - заявили по этому поводу партнеры в совместном пресс-релизе. Первый тендер на продукцию Meya Mining запланирован на следующую неделю.

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